Та чи можлива цього року рання зима, якої погоди чекати, – в інтерв'ю 24 Каналу розповіла Віра Балабух – завідувачка відділу прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту ДСНС України.

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Експертка зазначила, наразі неможливо спрогнозувати, чи буде цього року рання зима. Водночас наголосила, зима в Україні буде теплою.

Середня за сезон температура повітря може бути на 2 градуси вищою за норму,

– розповіла Віра Балабух.

Також зауважила, що протягом останніх років у нас відмічається тенденція до суттєвого підвищення температури повітря зимою.

За останні 30 років вона стала теплішою в Україні майже на 1,5 градуса порівняно з 70 – 80 роками минулого століття. То ж дуже ймовірно, що ці тенденції збережуться і цього року,

– сказала метеорологиня.

Віра Балабух також наголосила, що сезонні прогнози – це кліматичні прогнози. Експерти можуть сказати лише наскільки очікувана середня температура повітря за сезон може відрізнятись від кліматичної норми. Якою саме буде температура повітря і коли, – можна тільки за 5 діб.

Попри те, що температура повітря взимку очікується вищою за норму, різкі зниження і вторгнення арктичного холоду також можливі,

– зазначила метеорологиня.

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