Та чекати ще бабиного літа, в інтерв'ю 24 Каналу розповіла Віра Балабух – завідувачка відділу прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту ДСНС.

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Чи буде бабине літо

Метеорологиня зазначила, що температура повітря поступово знижується, як і зазвичай у цей період.

Тому суттєве підвищення середньої за добу температури вище ніж +15 градусів малоймовірне,

– наголосила Віра Балабух.

Також зауважила, що в цьому році літо в Україну прийшло в середині травня і тривало майже до першої декади жовтня. Тільки на Заході початок жовтня був прохолодним.

Метеорологиня пояснила, що аномально висока температура повітря у вересні й на початку жовтня була зумовлена потужним антициклоном, у якому за безхмарної погоди атмосфера суттєво прогрівалася. Завдяки циркуляції атмосфери на територію України також надходили теплі й сухі повітряні маси з субтропіків.

Окрім того, аномально високій температурі сприяло загальне підвищення температури повітря на нашій планеті, зумовлене посиленням парникового ефекту. Так, за даними Всесвітньої метеорологічної організації, концентрація вуглекислого газу в атмосфері досягла максимуму за 800 тисяч років.

"Збільшення сонячної активності протягом 25-річного циклу, яке у жовтні 2024 року досягло максимуму, також сприяло підвищенню температури повітря. Спільна дія цих чинників і зумовила таку аномально теплу погоду", – зазначила Віра Балабух.