И ждать ли еще бабьего лета, в интервью 24 Каналу рассказала Вера Балабух – заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института ГСЧС.

Узнайте уже сейчас Какой будет погода в ноябре: прогноз на месяц

Будет ли бабье лето

Метеоролог отметила, что температура воздуха постепенно снижается, как и обычно в этот период.

Поэтому существенное повышение средней за сутки температуры выше +15 градусов маловероятно,

– подчеркнула Вера Балабух.

Также отметила, что в этом году лето в Украину пришло в середине мая и продолжалось почти до первой декады октября. Только на Западе начало октября было прохладным.

Метеоролог объяснила, что аномально высокая температура воздуха в сентябре и в начале октября была обусловлена мощным антициклоном, в котором при безоблачной погоде атмосфера существенно прогревалась. Благодаря циркуляции атмосферы на территорию Украины также поступали теплые и сухие воздушные массы из субтропиков.

Кроме того, аномально высокой температуре способствовало общее повышение температуры воздуха на нашей планете, обусловлено усилением парникового эффекта. Так, по данным Всемирной метеорологической организации, концентрация углекислого газа в атмосфере достигла максимума за 800 тысяч лет.

"Увеличение солнечной активности в течение 25-летнего цикла, которое в октябре 2024 года достигло максимума, также способствовало повышению температуры воздуха. Совместное действие этих факторов и обусловило такую аномально теплую погоду", – отметила Вера Балабух.