И возможна ли в этом году ранняя зима, какой погоды ждать, – в интервью 24 Каналу рассказала Вера Балабух – заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института ГСЧС Украины.

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Эксперт отметила, пока невозможно спрогнозировать, будет ли в этом году ранняя зима. В то же время подчеркнула, зима в Украине будет теплой.

Средняя за сезон температура воздуха может быть на 2 градуса выше нормы,

– рассказала Вера Балабух.

Также отметила, что в последние годы у нас отмечается тенденция к существенному повышению температуры воздуха зимой.

За последние 30 лет она стала теплее в Украине почти на 1,5 градуса по сравнению с 70 – 80 годами прошлого века. Поэтому очень вероятно, что эти тенденции сохранятся и в этом году,

– сказала метеоролог.

Вера Балабух также отметила, что сезонные прогнозы – это климатические прогнозы. Эксперты могут сказать лишь насколько ожидаемая средняя температура воздуха за сезон может отличаться от климатической нормы. Какой именно будет температура воздуха и когда, – можно только за 5 суток.

Несмотря на то, что температура воздуха зимой ожидается выше нормы, резкие снижения и вторжение арктического холода также возможны,

– отметила метеоролог.

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