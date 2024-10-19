Про це в інтерв'ю 24 Каналу розповіла Наталія Птуха. Синоптикиня Укргідрометцентру зауважила, що метеорологічна осінь уже настала по всій території нашої держави.

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Де метеорологічне літо тривало близько 180 днів

Синоптикиня розповіла, що для кожної метеостанції настання осені вираховувалося окремо. Для Києва, наприклад, його зафіксували ще 30 вересня.

У таких областях як Миколаївська і Херсонська метеорологічне літо узагалі тривало близько 180 днів, тобто практично пів року,

– наголосила Наталія Птуха.

Експертка також зазначила, що зараз у більшості областей вже формується осінній характер погоди.

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Коротка довідка. Метеорологічна осінь настає, коли середня добова температура кілька днів поспіль тримається нижчою за +15 градусів.

До речі, повне інтерв'ю з Наталією Птухою вже незабаром читайте на сайті 24 Каналу. Дізнайтеся, чи буде в Україні ще потепління до +20 градусів і більше, а також чи вдарять сильні морози і випаде сніг до кінця жовтня.