Какова причина такой аномальной погоды в этом году, в интервью 24 Каналу объяснила Вера Балабух – заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института ГСЧС.

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Аномальное тепло в Украине

Эксперт отметила, метеорологическое лето – период со средней за сутки температурой воздуха +15 градусов и выше. В этом году оно пришло в середине мая и продолжалось почти до первой декады октября. Только на Западе начало октября было прохладным.

Аномально высокая температура воздуха в сентябре и в начале октября была обусловлена мощным антициклоном, в котором при безоблачной погоде атмосфера существенно прогревалась. Благодаря циркуляции атмосферы на территорию Украины также поступали теплые и сухие воздушные массы из субтропиков,

– отметила Вера Балабух.

Добавила, также аномалиям способствовало и общее повышение температуры воздуха на нашей планете, обусловлено усилением парникового эффекта. Так, по данным Всемирной метеорологической организации, концентрация углекислого газа в атмосфере достигла максимума за 800 тысяч лет.

Увеличение солнечной активности в течение 25-летнего цикла, которая в октябре 2024 достигла максимума, также способствовало повышению температуры воздуха. Совместное действие этих факторов и обусловило такую аномально теплую погоду, подытожила Вера Балабух.

Кстати, метеоролог отметила, анализ имеющихся тенденций и климатических прогнозов показывает, что продолжительность лета в Украине будет расти.

"Оно будет начинаться раньше и продлится дольше. Поэтому длительное и жаркое лето, которое мы наблюдали в этом году, очевидно довольно скоро станет нашей новой климатической нормой", – подчеркнула Балабух.

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Будет ли еще в этом году бабье лето

Метеоролог отметила, что температура воздуха постепенно снижается, как и обычно в этот период. Поэтому существенное повышение средней за сутки температуры выше +15 градусов уже маловероятно.