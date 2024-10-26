Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на карты Укргидрометцентра. Заметим, сильные ливни пока не ожидаются.

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Когда будут дожди в Украине

Синоптики сделали прогноз на трое суток. В частности, 27 – 28 октября. В Укргидрометцентре отметили, что будет преимущественно без осадков.

Ночью и утром в восточных, западных, 27 октября и Винницкой и Одесской областях местами туман. Температура воздуха ночью +2 – +8 градусов, впрочем, в воскресенье на Западе и Востоке 0 – -3 градуса.

Днем в Украине +11 – +17, однако 27 октября на Закарпатье и Прикарпатье, 28 – 29 октября на Юге еще до +19 градусов.

Заметим, по ориентировочному прогнозу на картах Укргидрометцентра, с понедельника по всей Украине без существенных осадков. Впрочем, данные, 30 октября, в большинстве западных областей ожидаются небольшие дожди. В последний день октября они могут накрыть уже большинство областей Украины (кроме крайнего Юга).

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Ориентировочный прогноз погоды на 28 – 31 октября / Скриншоты из Укргидрометцентра

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Прогноз погоды на ноябрь 2024 года