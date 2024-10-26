Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на карты Укргидрометцентра. Заметим, сильные ливни пока не ожидаются.
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Когда будут дожди в Украине
Синоптики сделали прогноз на трое суток. В частности, 27 – 28 октября. В Укргидрометцентре отметили, что будет преимущественно без осадков.
Ночью и утром в восточных, западных, 27 октября и Винницкой и Одесской областях местами туман. Температура воздуха ночью +2 – +8 градусов, впрочем, в воскресенье на Западе и Востоке 0 – -3 градуса.
Днем в Украине +11 – +17, однако 27 октября на Закарпатье и Прикарпатье, 28 – 29 октября на Юге еще до +19 градусов.
Заметим, по ориентировочному прогнозу на картах Укргидрометцентра, с понедельника по всей Украине без существенных осадков. Впрочем, данные, 30 октября, в большинстве западных областей ожидаются небольшие дожди. В последний день октября они могут накрыть уже большинство областей Украины (кроме крайнего Юга).
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Ориентировочный прогноз погоды на 28 – 31 октября / Скриншоты из Укргидрометцентра
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Прогноз погоды на ноябрь 2024 года
- Метеоролог Вера Балабух в интервью 24 Каналу рассказала, какой погоды ждать в ноябре.
- Эксперт отметила, что по данным расчетов мировых прогностических центров, средняя за месяц температура воздуха в Украине может быть на 1 – 2 градуса выше климатической нормы.
- В то же время Балабух отметила, когда будет потепление или похолодание, сказать с такой заблаговременностью нельзя. Объяснила, достоверно узнать, каких значений может достигать температура воздуха, можно только за 5 суток.
- Также пока неизвестно, будут ли в последний месяц осени сильные и затяжные дожди.