Об этом в интервью 24 Каналу рассказала Вера Балабух – заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института ГСЧС.

Читайте также Каким может быть лето 2025 в Украине: метеоролог удивила прогнозом

Прогноз погоды на зиму в Украине

По словам эксперта, в этом году зима в Украине ожидается теплой. Так, средняя за сезон температура воздуха может быть на 2 градуса выше нормы.

Кстати, на протяжении последних лет в Украине отмечается тенденция к существенному повышению температуры воздуха зимой. За последние 30 лет она стала теплее почти на 1,5 градуса по сравнению с 70 – 80 годами прошлого века. Поэтому очень вероятно, что эти тенденции сохранятся и в этом году, отметила метеоролог.

Несмотря на то, что температура воздуха зимой ожидается выше нормы, резкие снижения и вторжение арктического холода также возможны,

– подчеркнула Вера Балабух.

Метеоролог также отметила, что самая низкая температура воздуха зимой в Украине наблюдается в восточных областях и на высокогорье Карпат.

"Вероятно, что и этот год не будет исключением. Но спрогнозировать сейчас, будут ли в этом регионе 30-градусные морозы и где, – невозможно. Пока что мы видим, что в этом году для Востока страны характерна аномально высокая температура воздуха", – сказала Балабух.

Смотрите также Какова причина аномального тепла в Украине в этом году и чего ждать в 2025

Погода на ноябрь 2024 года