Каким может быть следующее лето, в интервью 24 Каналу ответила Вера Балабух – заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института ГСЧС Украины.

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Погода на лето 2025 в Украине

Лето в Украину пришло в середине мая и продолжалось почти до первой декады октября. Только на Западе начало октября было прохладным. Кстати, метеорологическое лето – это период со средней за сутки температурой воздуха +15 градусов и выше.

По словам Веры Балабух, аномально высокая температура воздуха в сентябре и в начале октября была обусловлена мощным антициклоном, в котором при безоблачной погоде атмосфера существенно прогревалась. Благодаря циркуляции атмосферы на территорию Украины также поступали теплые и сухие воздушные массы из субтропиков.

Также аномально высокой температуре способствовало общее повышение температуры воздуха на планете, обусловлено усилением парникового эффекта. Так, по данным Всемирной метеорологической организации, концентрация углекислого газа в атмосфере достигла максимума за 800 тысяч лет.

Метеоролог добавила, увеличение солнечной активности в течение 25-летнего цикла, которая в октябре 2024 года достигла максимума, также способствовало повышению температуры воздуха. Совместное действие этих факторов и обусловило такую аномально теплую погоду в Украине.

Вера Балабух также отметила, анализ имеющихся тенденций и климатических прогнозов показывает, что продолжительность лета в Украине будет расти.

Оно будет начинаться раньше и продлится дольше. Поэтому длительное и жаркое лето, которое мы наблюдали в этом году, очевидно довольно скоро станет нашей новой климатической нормой,

– подчеркнула метеоролог.

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Кстати, по данным расчетов мировых прогностических центров, средняя за ноябрь 2024 года температура воздуха в Украине может быть на 1 – 2 градуса выше климатической нормы.

Вера Балабух также констатировала, что температура воздуха постепенно снижается, как и обычно в этот период. Поэтому существенное повышение средней за сутки температуры выше +15 градусов уже маловероятно.