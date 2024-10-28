Об этом сообщил синоптик Игорь Кибальчич на сайте Meteoprog.ua. Также сказал, когда именно ждать снега.

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Когда будет снег

Метеоролог отметил, что в ближайшие дни на территории Украины под влиянием поля высокого давления будет преобладать относительно теплая и спокойная погода, без существенных осадков.

Впрочем, на рубеже октября и ноября произойдут существенные изменения в погодных условиях, связанные с развитием активной циклонической деятельности на севере Европы.

Следствием таких изменений станет резкое снижение температуры воздуха, порывистый ветер и кратковременные дожди, которые местами в западных и северных регионах постепенно сменятся мокрым снегом и снежной крупой,

– подчеркнул Кибальчич.

По прогнозу синоптика, снег в Украине ожидается уже в первые выходные ноября. Впрочем, пока только в части областей.

Так, в субботу, 2 ноября, под влиянием активного циклона ожидается неустойчивая и ветреная погода. Будут небольшие, местами умеренные дожди.

Днем в северных и местами западных областях возможен небольшой мокрый снег и снежная крупа,

– отметил метеоролог.

Кстати, температура воздуха в течение суток будет колебаться в пределах +6 – +11 градусов, только в западных и северных областях +2 – +7.

Ночью воскресенья без существенных осадков. Однако днем 3 ноября на Севере и Западе ожидается дождь с мокрым снегом. В остальных областях – без существенных осадков. Ночью -3 – +2, днем лишь +2 – +7 градусов.

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Будет ли еще бабье лето в этом году

Накануне в интервью 24 Каналу Вера Балабух ответила, ждать ли еще бабьего лета.

Метеоролог отметила: "Температура воздуха постепенно снижается, как и обычно в этот период. Поэтому существенное повышение средней за сутки температуры выше +15 градусов маловероятно".