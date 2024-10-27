Об этом сообщил Игорь Кибальчич. Синоптик сделал подробный прогноз погоды на 28 октября – 3 ноября на Meteoprog.ua.

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Когда будет похолодание в Украине

Метеоролог отметил, что под влиянием поля высокого давления в ближайшие дни на территории Украины будет преобладать относительно теплая и спокойная погода, без существенных осадков.

По словам Кибальчича, существенные изменения в погодных условиях произойдут на границе октября и ноября. Они будут связаны с развитием активной циклонической деятельности на севере Европы.

Следствием таких изменений станет резкое снижение температуры воздуха, порывистый ветер и кратковременные дожди, которые местами в западных и северных регионах постепенно сменятся на мокрый снег и снежную крупу,

– написал синоптик.

Отметил, в пятницу, 1 ноября, ночью на крайнем востоке, в Приазовье и Крыму, днем в северо-западных областях пройдут небольшие дожди. Ночью +5 – +10, в северных и восточных областях -3 – +2 градуса. Днем +9 – +14 градусов, в юго-западных областях местами еще +15 – +18 градусов.

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В субботу, 2 ноября, пройдут небольшие, местами умеренные дожди. Днем на Севере и кое-где Западе уже возможен небольшой мокрый снег и снежная крупа. В течение суток температура будет колебаться в пределах +6 – +11 градусов, в западных и северных областях +2 – +7.

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По прогнозу Кибальчича, в воскресенье, 3 ноября, днем в северных и западных областях будет дождь с мокрым снегом, в остальных регионах – без существенных осадков. Температура воздуха ночью -3 – +2 градуса, днем +2 – +7 градусов.