У Придністров'ї немає води

Так звана "влада" Придністров'я заявила, що через зниження тиску у водопровідній системі без води можуть залишитися верхні поверхи багатоповерхівок у Бендерах і Тирасполі, повідомляє 24 Канал з посиланням на видання NewsMaker.

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Причиною перебоїв є віялові відключення електроенергії, запроваджені цього тижня, що впливають на роботу насосних станцій і знижують тиск у мережі.

Місцеві ЗМІ повідомляють, що бракує тепер навіть питної води, а для людей організували польові кухні.

Цікаво! Жителів регіону повідомляють, що перебої можуть виникнути навіть з мобільним зв'язком та інтернетом.

Проблеми Придністров'я без російського газу

З 1 січня невизнане Придністров’я залишилося без постачання російського газу. Це призвело до зникнення газопостачання у десятків тисяч побутових споживачів і зупинки роботи місцевих промислових підприємств.

Влада Придністров’я закликала мешканців використовувати електрообігрівачі для вирішення проблеми з опаленням.

Молдовська ДРЕС, розташована у Придністров’ї, яка раніше працювала на безкоштовному російському газі, змушена перейти на спалювання запасів вугілля.

Цікаво! За оцінками, цих запасів вистачить лише до кінця січня, що створює додаткову загрозу для енергозабезпечення регіону. Ситуація залишається критичною, і подальший розвиток подій залежатиме від пошуку нових джерел енергії.