Як Молдова пропонувала допомогу з газом

Міністерство запропонувало компанії "Тираспольтрансгаз" альтернативний варіант на випадок припинення постачання російського газу – закупівлю на румунській енергетичній біржі, повідомляє 24 Канал з посиланням на видання NewsMaker.

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Пізніше, 2 січня, Moldovagaz та Energocom представили механізм закупівлі газу на регіональних ринках.

Зауважте! Окрім цього, Молдовській ГРЕС, яка забезпечує основну частину електроенергії в Придністров'ї, запропонували можливість переробляти газ, закуплений Energocom, в електроенергію.

За словами державного секретаря Міністерства енергетики Молдови Костянтина Боросана, відповіді на цю пропозицію не надійшло.

До сьогодні ми не отримали жодної відповіді на ці пропозиції. А "Тираспольтрансгаз" відмовився від співпраці того ж дня, 2 січня,

– зазначив посадовець.

Ситуація з електроенергією в Придністров'ї

Після припинення постачання російського газу Придністров'я зіткнулося з дефіцитом електроенергії, який вже досяг приблизно 30% від необхідного споживання, або 65 мегават.

Попри спроби економити ресурси, ситуація залишається критичною.

Нагадаємо! З 1 січня 2025 року невизнане Придністров'я залишилося без поставок російського газу. Це призвело до припинення постачання газу десяткам тисяч побутових споживачів і зупинки роботи місцевих промислових підприємств.