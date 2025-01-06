Який дефіцит електроенергії в Придністров'ї

Як повідомив держсекретар міністерства енергетики Молдови Костянтин Боросан, дефіцит електроенергії становить близько 30%, передає 24 Канал з посиланням на NewsMaker.

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Наразі максимальне навантаження у регіоні становить 219 мегаватів. Натомість максимальне виробництво Молдавської ДРЕС та Дубоссарської ГЕС, яка під контролем невизнаного Придністров'я, становить лише 154 мегаватів, тобто дефіцит складає 65 мегаватів.

Боросан додає, що управління цим дефіцитом електроенергії на Лівому березі Дністра здійснюється шляхом відключення споживачів, вуличного освітлення, систем водопостачання, промислових зон, сільськогосподарських переробних підприємств тощо.

Якщо не відключити достатню кількість споживачів, є ризик повного виходу з ладу системи, оскільки розподільні мережі на Лівому березі перевантажені,

– зауважує держсекретар.

Нагадуємо! З 1 січня через Україну припинився транзит російського газу до Європи, зокрема до Придністров'я, сепаратистський регіон Молдови. Через це в регіоні припинили постачати жителям опалення та гарячу воду. Крім того, перекриття російського газу зупинило всі придністровські промислові підприємства.