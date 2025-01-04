Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на кризовий центр уряду Молдови.

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Які зараз запаси вугілля у Придністров'ї

В кризовому центрі уряду Молдови розповіли, що щоденне використання вугілля у Придністров'ї, з якого виробляється 140 – 150 МВт електроенергії, становить 1 000 тонн.

Запасів вугілля вистачить приблизно до кінця січня, що є меншим за оголошені раніше 50 днів,

– мовиться у заяві.

Це означає, що після завершення січня, якщо прогноз кризового центру втілиться у життя, Придністров'я залишиться не тільки без газу, але й майже без світла.

Раніше у Придністров’ї запевняли, що вугілля на Молдавській державній районній електростанції, яку контролює невизнана республіка, для генерації електрики для лівого берега Дністра має вистачити на 50 днів – тобто майже до кінця зими.

Наразі у разі припинення роботи МДРЕС у Придністров'ї лишається також Дубоссарська ГЕС, однак її генерувальна потужність набагато менша. За офіційними даними, зараз ГЕС виробляє приблизно 24 МВт на годину й, у разі спрацювання водосховища, її потужність може знизитися.

До слова, проблеми з електроенергією у Придністров'ї почалися після того, як Україна припинила транзит російського газу своєю територією до Європи з 1 січня 2025 року. Невизнана республіка отримувала цей газ від країни-агресорки безоплатно.

Однак тепер Росія відмовилася постачати газ у регіон обхідним маршрутом, посилаючись на несплату нібито боргу Кишинева, який за результатами міжнародного аудиту не підтвердився.

Спочатку у жителів Придністров'я почалися проблеми з газом, а згодом додали й віялові відключення через недостатню кількість електроенергії. Місцева проросійська влада радила своїм громадянам топитися дровами.

Уряд Молдови, своєю чергою, пропонував допомогу невизнаному Придністров'ю з газом та електроенергією. Однак у Тирасполі від цього відмовилися.