Вранці 1 січня газотранспортна компанія "Тираспольтрансгаз-Придністров'я" попередила мешканців про вимкнення газу до 12:00 у котельнях, приватних секторах та багатоквартирних будинках з автономним опаленням. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву компанії.

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Яка ситуація з газом у Придністров'ї

Нестача газу в регіоні спричинена тим, що з 1 січня Україна припинила транзит російського газу, який, зокрема, отримувало Придністров'я. У "Тираспольтрансгаз-Придністров'я" кажуть, що в багатоквартирних будинках газ залишиться доступним лише для приготування їжі.

Це можливо лише завдяки тому, що у системі газопроводів ще містяться запаси. Проте лише доти, доки тиск у мережі не знизиться до критичного рівня. Жителів Придністров'я закликали обов'язково закрити газові крани та не намагатися відновлювати подачу газу самостійно.

Зазначимо, що 30 грудня компанія "Тирастеплоенерго" повідомила, що з 07:00 ранку 1 січня у Придністров'ї припиниться подача тепла та гарячої води в житлових будинках через припинення поставок газу. Винятком є лише лікарні та соціальні установи.