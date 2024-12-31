Болгарія підтримає Молдову

Міністр енергетики Болгарії Володимир Малінов заявив, що країна підтримує зв'язок з міністром енергетики Молдови, яка покладається на допомогу, повідомляє 24 Канал з посиланням на болгарське медіа "Дневник".

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Ми готові підтримати їх, забезпечивши доступ до СПГ, а також через державного постачальника "Булгаргаз", щойно вони попросять про допомогу,

– зазначив Малінов.

За його словами, до 20 березня 2025 року є можливість використання винятку для платежів за транзит газу через "Турецький потік" через Болгарію.

Проблеми з постачанням газу у Молдові

Москва звинуватила Кишинів у порушенні умов договору, зокрема, у непогашенні боргу. Молдова заперечує наявність заборгованості за попередні поставки газу та звинувачує Росію в дестабілізації ситуації в країні, що було відкинуто Росією.

Цікаво! Газпром заявив, що зупинить експорт газу в Молдову з 1 січня 2025 року о 05:00 за Гринвічем через неоплачений борг Молдови.

З 16 грудня в Молдові введено надзвичайний стан в енергетичній сфері терміном на 60 днів через ризик припинення поставок російського газу в невизнане Придністров'я.

Зауважте! 19 грудня стало відомо, що в невизнаному Придністров'ї припинили подачу газу до кількох державних установ. Це рішення було ухвалено на фоні завершення транзиту російського газу через Україну.