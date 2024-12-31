Чи зможе Австрія без російського газу

Як заявив Маркус Круг, заступник керівника газового відділу австрійського енергетичного регулятора E-Control, регулятор уважно стежить за подіями, але не очікує збоїв у постачанні газу, оскільки Австрія передбачила можливість отримати його з інших місць і створила запаси, передає 24 Канал з посиланням на Reuters.

До теми В Європі готові до припинення транзиту російського газу через Україну

Як він пояснив, хоч це велике коригування газового потоку зі сходу на захід, але трейдери добре підготовлені й вже оцінили зміну.

До речі! В Австрії ціни на газ можуть тимчасово зрости після 1 січня, але, швидше за все, знову впадуть, коли ринок побачить, що все працює.

Крім того, австрійська нафтова компанія OMV також заявила, що безпосередньо на неї не вплине припинення транзиту російського газу через Україну.

Які країни не можуть відмовитися від газу з Росії

Маркус Круг додає, що російський газ все ще надходитиме через Туреччину до Угорщини. Водночас зі Словаччиною ситуація має інший характер.

Річ у тім, що прем'єр-міністр країни Роберт Фіцо категорично проти припинення транзиту російського газу через Україну, адже це нібито спричинить великі витрати. Він навіть пригрозив, що Словаччина припинить постачати Україні електроенергію, якщо та, своєю чергою, припинить постачати російський газ.

Зверніть увагу! За оцінками Круга, після припинення транзиту російського газу через Україну, більшість поставок газу в Словаччину може надходити з Угорщини, приблизно третина – з Австрії, а решта – з Чехії та Польщі.