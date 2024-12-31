Чи має Європа альтернативи щодо російського газу

Одна із представниць Європейської комісії заявила, що Єврокомісія працювала в координації з країнами-членами Євросоюзу понад рік, щоб підготуватись до альтернативних схем, передає 24 Канал з посиланням на Deutsche Welle.

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Вплив припинення транзиту через Україну на забезпечення безпеки поставок ЄС обмежений,

– заявила представниця.

Насправді європейська газова інфраструктура завдяки значним потужностям з імпорту скрапленого природного газу (СПГ) зміцнилася.

Відтак надійність газопостачання була підсилена, а саме підвищенням енергоефективності та розширенням використання відновлюваних джерел енергії.

Нагадуємо! Після 1 січня 2025 року Україна не планує продовжувати транзит російського газу в Європу. Продовжити транспортування до Європи можна буде лише, якщо газ буде не російським.