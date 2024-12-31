Есть ли у Европы альтернативы по российскому газу

Одна из представительниц Европейской комиссии заявила, что Еврокомиссия работала в координации со странами-членами Евросоюза более года, чтобы подготовиться к альтернативным схемам, передает 24 Канал со ссылкой на Deutsche Welle.

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Влияние прекращения транзита через Украину на обеспечение безопасности поставок ЕС ограничено,

– заявила представительница.

На самом деле европейская газовая инфраструктура благодаря значительным мощностям по импорту сжиженного природного газа (СПГ) укрепилась.

Поэтому надежность газоснабжения была усилена, а именно повышением энергоэффективности и расширением использования возобновляемых источников энергии.

Напоминаем! После 1 января 2025 года Украина не планирует продолжать транзит российского газа в Европу. Продолжить транспортировку в Европу можно будет только, если газ будет не российским.