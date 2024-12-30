Европа ищет решение прекращения транзита газа

Украина находится под растущим давлением со стороны премьер-министра Словакии Роберта Фицо и группы центральноевропейских компаний, которые требуют сохранить поставки газа в Евросоюз, пишет 24 канал со ссылкой на Bloomberg.

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Например, компания Slovensky Plynarensky Priemysel (SPP) ведет переговоры с государственной нефтяной компанией Азербайджана SOCAR. Так азербайджанская компания могла бы закупать необходимые объемы газа у "Газпрома" и поставлять их европейцам.

В то же время премьер-министр Венгрии Виктор Орбан предложил сделать пунктом продажи российского газа физическую границу между Россией и Украиной для передачи права собственности на газ европейским покупателям. Это обязало бы Киев обеспечить транзит в соответствии с соглашением о свободной торговле с Евросоюзом, о чем изданию рассказали источники.

Однако Украина выступает против любых поставок российского газа через собственную территорию.

Заметьте! Президент России Владимир Путин, отметил, что у "Газпрома" действуют долгосрочные контракты - до 2035 и 2049 годов. И для изменения ситуации нужно пересматривать эти контракты.