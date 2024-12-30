Європа шукає рішення припинення транзиту газу

Україна перебуває під зростаючим тиском з боку прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо та групи центральноєвропейських компаній які вимагають зберегти постачання газу до Євросоюзу, пише 24 канал з посиланням на Bloomberg.

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Наприклад, компанія Slovensky Plynarensky Priemysel (SPP) веде перемовини з державною нафтовою компанією Азербайджану SOCAR. Так азербайджанська компанія могла б закуповувати необхідні обсяги газу у "Газпрому" та постачати їх європейцям.

Водночас прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан запропонував зробити пунктом продажу російського газу фізичний кордон між Росією та Україною для передачі права власності на газ європейським покупцям. Це зобов’язало б Київ забезпечити транзит відповідно до угоди про вільну торгівлю з Євросоюзом, про що виданню розповіли джерела.

Однак Україна виступає проти будь-яких постачань російського газу через власну територію.

Зауважте! Президент Росії Владімір Путін, зазначив, що у "Газпрому" діють довгострокові контракти — до 2035 і 2049 років. І для зміни ситуації потрібно переглядати ці контракти.