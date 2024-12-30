Президент Зеленський наголосив, що Україна у новому році не планує продовжувати угоду із "Газпромом" про транзит до ЄС російського газу. Це викликало неабияке роздратування у Фіцо, і він поїхав до Москви обговорювати це питання із Путіним, передає 24 Канал із посиланням на "Європейську правду".

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Фіцо скаржиться лідерам ЄС на Зеленського

Оскільки Київ не планує змінювати свого рішення, Фіцо вирішив поскаржитися на Зеленського ще й лідерам ЄС. Для цього він написав відкритого листа до глави Європейської ради Антоніу Кошти і президентки Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн і опублікував його у своїх соцмережах.

У листі політик висловлює невдоволення "мовчазною згодою" ЄС із одностороннім рішенням президента України. Він наголошує, що крок Зеленського негативно вплине на розвиток європейських країн.

Також Фіцо зауважив, що не знає, чи згідлива позиція Єврокомісії є "ідеалогічною" чи базується на аналізі економічних наслідків припинення транзиту газу через Україну.

Прем'єр запевняє, що зупинка транзиту нашкодить ЄС більше, ніж Росії. Тому він вимагає від лідерів ЄС "звернути належну увагу на цю безпрецедентну ситуацію і надати їй невідкладного значення".

Нагадаємо, що нещодавно словацький прем'єр почав погрожувати припинити постачання резервної електроенергії до України. Президент Зеленський назвав шантаж Фіцо "дорученням від Путіна".