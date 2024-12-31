Сможет ли Австрия без российского газа

Как заявил Маркус Круг, заместитель руководителя газового отдела австрийского энергетического регулятора E-Control, регулятор внимательно следит за событиями, но не ожидает сбоев в поставках газа, поскольку Австрия предусмотрела возможность получить его из других мест и создала запасы, передает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Как он объяснил, хоть это большая корректировка газового потока с востока на запад, но трейдеры хорошо подготовлены и уже оценили изменение.

Кстати! В Австрии цены на газ могут временно вырасти после 1 января, но, скорее всего, снова упадут, когда рынок увидит, что все работает.

Кроме того, австрийская нефтяная компания OMV также заявила, что непосредственно на нее не повлияет прекращение транзита российского газа через Украину.

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Маркус Круг добавляет, что российский газ все еще будет поступать через Турцию в Венгрию. В то же время со Словакией ситуация имеет другой характер.

Дело в том, что премьер-министр страны Роберт Фицо категорически против прекращения транзита российского газа через Украину, ведь это якобы повлечет большие расходы. Он даже пригрозил, что Словакия прекратит поставлять Украине электроэнергию, если та, в свою очередь, прекратит поставлять российский газ.

Обратите внимание! По оценкам Круга, после прекращения транзита российского газа через Украину, большинство поставок газа в Словакию может поступать из Венгрии, примерно треть – из Австрии, а остальные – из Чехии и Польши.