Утром 1 января газотранспортная компания "Тираспольтрансгаз-Приднестровье" предупредила жителей об отключении газа до 12:00 в котельных, частных секторах и многоквартирных домах с автономным отоплением. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление компании.

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Какова ситуация с газом в Приднестровье

Недостаток газа в регионе вызван тем, что с 1 января Украина прекратила транзит российского газа, который, в частности, получало Приднестровье. В "Тираспольтрансгаз-Приднестровье" говорят, что в многоквартирных домах газ останется доступным только для приготовления пищи.

Это возможно только благодаря тому, что в системе газопроводов еще содержатся запасы. Однако лишь до тех пор, пока давление в сети не снизится до критического уровня. Жителей Приднестровья призвали обязательно закрыть газовые краны и не пытаться восстанавливать подачу газа самостоятельно.

Отметим, что 30 декабря компания "Тирастеплоэнерго" сообщила, что с 07:00 утра 1 января в Приднестровье прекратится подача тепла и горячей воды в жилых домах из-за прекращения поставок газа. Исключением являются только больницы и социальные учреждения.