Сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters. Согласно сообщениям, объемы прокачиваемого газа снизились с 42,4 миллиона кубометров 30 декабря до 37,2 миллиона кубометров 31 декабря.

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Что известно о сокращении поставок газа в Европу

31 декабря российская компания "Газпром" начала уменьшать объемы поставок газа в Европу через Украину. Это произошло за день до завершения срока действия соглашения о транзите газа, и с 1 января поставки будут прекращены полностью.

Согласно сообщениям российских СМИ, 31 декабря "Газпром" прокачивает 37,2 миллиона кубометров газа через Украину, в то время, как 30 декабря этот показатель составлял 42,4 миллиона кубометров.

Ключевые европейские импортеры российского газа, Словакия и Австрия, уже обеспечили альтернативные маршруты поставок. По мнению аналитиков, прекращение транзита через Украину нанесет наибольший удар по Молдове, но общее влияние на газовый рынок будет незначительным.

При этом прекращение поставок имеет важные геополитические последствия. С 2022 года страны ЕС активно уменьшают свою зависимость от российского газа, увеличивая импорт из США, Норвегии и Катара, что привело к потере Россией доминирующей позиции на европейском газовом рынке.