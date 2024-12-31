Повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters. Згідно з повідомленнями, обсяги прокачуваного газу знизилися з 42,4 мільйона кубометрів 30 грудня до 37,2 мільйона кубометрів 31 грудня.

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Що відомо про скорочення постачання газу до Європи

31 грудня російська компанія "Газпром" почала зменшувати обсяги постачання газу до Європи через Україну. Це відбулося за день до завершення терміну дії угоди про транзит газу, і з 1 січня постачання буде припинено повністю.

Згідно з повідомленнями російських ЗМІ, 31 грудня "Газпром" прокачує 37,2 мільйона кубометрів газу через Україну, в той час, як 30 грудня цей показник складав 42,4 мільйона кубометрів.

Ключові європейські імпортери російського газу, Словаччина та Австрія, вже забезпечили альтернативні маршрути постачання. На думку аналітиків, припинення транзиту через Україну завдасть найбільший удар по Молдові, але загальний вплив на газовий ринок буде незначним.

При цьому припинення постачань має важливі геополітичні наслідки. З 2022 року країни ЄС активно зменшують свою залежність від російського газу, збільшуючи імпорт з США, Норвегії та Катару, що призвело до втрати Росією домінуючої позиції на європейському газовому ринку.