Російська компанія "Газпром" нещодавно повідомила про зупинку транзиту газу до Молдови з 2025 року, пригадавши Кишиневу так званий борг за газ, який Республіка не визнає. Варто також зауважити, що таке рішення Кремля збігається із закінченням контракту між "Газпромом" та "Нафтогазом".

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Це був єдиний шлях яким Росія могла транспортувати газ до Придністров'я, оскільки російська компанія так і не забронювала потужності через альтернативний Турецький потік.

Член наглядової ради АТ "Молдовагаз" Сергій Тофілат під час розмови з 24 Каналом зауважив, що у "Газпрому" з'явилося право розірвати договір в односторонньому порядку ще до 1 травня 2022 року, а вони використали його тільки зараз.

Прем'єр-міністр Молдови також заявив, що не визнає борг перед "Газпромом" за постачання газу й підкреслив, що Молдова може звернутися до міжнародного арбітражного суду.

Зверніть увагу! Більшу частину електроенергії Молдова отримує від ДРЕС котра знаходиться на окупованій частині Правобережжя Молдови – Придністров'ї. Теплова електростанція має можливість виробляти електроенергію з використанням природного газу. Тож зупинка транзиту створює логічне запитання: чи будуть в Молдові перебої з електроенергією?

Чи залишиться Молдова без світла

  • Ситуація у Придністров'ї

Аби з'ясувати, чи може Молдова мати перебої з електроенергією, Сергій Тофілат пропонує спочатку розглянути ситуацію в Придністровському регіоні, який існує виключно завдяки безкоштовномуо газу з Росії.

Сергій Тофілат

Член наглядової ради АТ "Молдовагаз"

Вони перепродують цей газ електроцентральній молдавській ДРЕС, яка виробляє електрику і продає її в Кишинів. Також продає газ металургійному заводу, ну і населення платить якісь копійки (тарифи за газ). Вся виручка йде в бюджет Придністровського регіону. Так формується третина їхнього бюджету. Звідси дешеві тарифи на газ, електроенергію у Придністров'ї.

Він додає, що якщо Придністров'я буде змушене купувати газ за ринковими цінами, то в регіоні настане колапс. Адже там немає ані ліцензії, ані грошей купувати газ і електроенергію за ринковими цінами. Відповідно тарифи зростуть у 10 разів.

"У них буде економічна криза, яка обернеться гуманітарною. Люди залишаться без газу посеред опалювального сезону. Вони місяць-два, якось протримаються, але в середньостроковій, довгостроковій перспективі їм не вижити без зовнішньої допомоги", – додає Тофілат.

  • Чому Молдова не залишиться без електроенергії

Що стосується Правого берега, то проблем з постачанням газу там немає, однак можуть бути деякі нюанси з електроенергією. Близько 80% Кишинів отримує від молдавської ДРЕС за ціною 66 доларів за мегават або ж 61 євро. Тож якщо країна переключиться на імпорт з Румунії, доведеться підвищити тариф у 2-3,5 раза, адже крім ціни електроенергії є ще й інші складові.

Це буде дуже боляче, близько 2,5-3% ВВП. Якщо уявімо, що економічне зростання має скласти 5%, то 3% з'їдає купівля електроенергії за дорожчою ціною. Окей, ми виживемо,
– резюмує член наглядової ради АТ "Молдовагаз".

Також, ведучи розмову про тарифи на електроенергію, котрі зростуть, Тофілат зауважує, що цю ситуацію створив Путін, коли розбомбив енергетику в Україні. Відтак Україна змушена імпортувати електроенергію з Румунії, Польщі тощо.

Відповідно Румунія не була до цього готова, ціни на енергетичній біржі підскочили й Румунія вже сама імпортує від своїх сусідів (Угорщини, Болгарії). Виходить у всьому Балканському регіоні від Греції до Австрії створився дефіцит.

Так само, щоб покривати такий великий попит – Румунія, наприклад, іноді імпортує по 2 тисячі мегаватів на годину. Так само лінії, які з'єднують балканські країни з континентальною Європою, мають обмежену пропускну здатність. Тому, наприклад, електрика в Греції дорожча, ніж у Німеччині,
– пояснює Сергій Тофілат.

Разом з тим Сергій Тофілат зауважує, що Молдова має іншу проблему, адже лінія, яка з'єднує Молдову з Румунією, високовольтна.

"Вона заходить на півдні у Вулканештах і потім прямує в Придністровський регіон до молдовської ДРЕС, а далі звідти на Кишинів. Відповідно Тирасполь може спокійно споживати те, що ми купуємо в Румунії за дорогою ціною і ми нічого з цим не зможемо зробити. Треба буде це оплачувати. Довго вони це робити не зможуть, але головний біль вони створити можуть", – пояснює він.

Попри це Тафілат запевняє, що електроенергія буде навіть, якщо Придністров'я перекриє ці лінії, проте перебої в години пікового споживання все ж можуть бути. Аже вночі обсяг споживання електроенергії на рівні близько 500 тисяч кіловатів на годину, а в пікові години може доходить до близько 850-900 тисяч мегаватів.

  • Частину електрики Молдова виробляє на місці (Кишинів, Бєльці) – 250 тисяч мегаватів. Є ще відновлювальна енергетика, а решту країна буде брати в Румунії, на думку Тофілата.
  • Навіть якщо Придністров'я цю лінію перекриє, то Молдова залишить лінію до Вулканешт. У Вулканештах буде світло по високовольтній (400 тисяч кіловольтів), але буде відключена лінія від Вулканешт до молдовської ДРЕС.
  • Від Вулканешт до Кишинева йдуть 3 лінії середньої напруги – 110 тисяч кіловольтів, у них пропускна спроможність обмежена, і 1000 мегаватів по них не можливо пропустити. Максимум 50, ну 100 мегаватів по кожній лінії. І чим далі від джерела – тим гірше. Теж що і з водою в селі, якщо хтось живе на околиці села, то тиск у крані дуже слабкий й інколи води взагалі не вистачає – аналогічно і тут.
  • Ще 4 лінії теж середньої напруги вздовж кордону з Румунією по 50 тисяч мегаватів. Це ще плюс 200 тисяч мегаватів.

Тобто, в пікові моменти будемо відключати, ми протримаємося, витримаємо, а Придністровський регіон довго не протягне,
– резюмує Тофілат.

Матеріал створений за участю CFI, Agence française de développement médias, як частина Hub Bucharest Project за підтримки Міністерства закордонних справ Франції.