Про це розповідає 24 Канал з посиланням на "Газпрому". Причиною названо нібито заборгованість за чинним контрактом, про що компанія повідомила "Молдовагаз".

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Росія закручує вентиль

У заяві російського монополіста зазначається, що невиконання платіжних зобов’язань є "істотним порушенням умов договору". Постачання будуть зупинені до 0 кубометрів на добу і не відновляться, доки "Газпром" не надасть письмове повідомлення про інше.

Цікаво, що у заяві не згадується, що з 07:00 за Києвом Україна також припиняє транзит російського газу своєю територією.

Як це вплине на Молдову

Попри те, що Молдова вже два роки не закуповує газ у "Газпрому" і купує близько 1 мільярд кубометрів у Європі, її енергетична залежність від Росії залишається значною.

Російський газ у Придністров'я, яке не контролюється Кишиневом, надходить транзитом через Україну і використовується для роботи Молдавської ГРЕС. Ця станція на 90% забезпечує електроенергією решту країни. Кишинів при цьому не визнає борги за газ, який постачається в Придністров'я.

Зупинка поставок може загострити ситуацію в енергетичній сфері, хоча Молдова активно шукає способи зменшити залежність від російських енергоносіїв.

