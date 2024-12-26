Якою буде погода на початку січня й чого чекати в перший місяць 2025 року загалом, – в інтерв'ю 24 Каналу відповіла представниця Укргідрометцентру Наталія Птуха.

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Погода на січень 2025

За прогнозом синоптиків, у перший день січня в Україні буде більш спокійна погода. Втім, уже з 2-го атмосферні процеси будуть змінюватися. Зокрема, слабшатиме антициклон і будуть надходити атмосферні фронти з північного заходу. Вони принесуть опади.

Сподіваємося, що погода вже буде більше нагадувати зимову й повернеться до більш кліматичної норми цього сезону,

– зазначила Наталія Птуха.

Також розповіла, що за розрахунками на 24 грудня, погода на Новий рік буде досить спокійною. Мовляв, без опадів, а температура приблизно така сама, як зараз. Вдень, звичайно ж, можуть бути "плюси".

В принципі протягом усього зимового сезону очікуємо, що температури коливатимуться від невеличких мінусів до плюсів… Зберігається тенденція, що холодні періоди будуть коротші, а днів з температурами вищими за кліматичну норму стає більше,

– наголосила синоптикиня.

Зауважимо, в Укргідрометцентрі також зробили прогноз на місяць. Зокрема, зазначили, що середня місячна температура повітря передбачається в межах 0 – -3 градусів, але на Закарпатті, у Криму, Одеській і Херсонській областях 0 – +2 градуси. Це на 1,5 – 2 градуси вище за норму.

Тим часом очікувана місячна кількість опадів у січні 2025 року сягає 33 – 79 міліметрів. Це у межах норми.

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До речі, абсолютний мінімум температури повітря, який за всю історію спостережень фіксували в Україні, сягає -23 – -37 градусів. На Харківщині, Київщині, Сумщині, Дніпропетровщині й у Карпатах подекуди -38 – -39 градусів. У Черкаській і Луганській області ще більше, – місцями -40 – -41,9 градуса. На Півдні й у Криму -13 – -22 градуси.



Абсолютний максимум – +10 – +18, у Криму навіть до +21. У Чернігівській, Сумській області та на високогір'ї Карпат +8 – +9 градусів.