Какой будет погода в начале января и чего ждать в первый месяц 2025 года в целом, – в интервью 24 Каналу ответила представитель Укргидрометцентра Наталья Птуха.

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Погода на январь 2025 года

По прогнозу синоптиков, в первый день января в Украине будет более спокойная погода. Впрочем, уже со 2-го атмосферные процессы будут меняться. В частности, будет ослабевать антициклон и будут поступать атмосферные фронты с северо-запада. Они принесут осадки.

Надеемся, что погода уже будет больше напоминать зимнюю и вернется к более климатической норме этого сезона,

– отметила Наталья Птуха.

Также рассказала, что по расчетам на 24 декабря, погода на Новый год будет достаточно спокойной. Мол, без осадков, а температура примерно такая же, как сейчас. Днем, конечно же, могут быть "плюсы".

В принципе в течение всего зимнего сезона ожидаем, что температуры будут колебаться от небольших минусов до плюсов... Сохраняется тенденция, что холодные периоды будут короче, а дней с температурами выше климатической нормы становится больше,

– отметила синоптик.

Заметим, в Укргидрометцентре также сделали прогноз на месяц. В частности, отметили, что средняя месячная температура воздуха предполагается в пределах 0 – -3 градусов, но на Закарпатье, в Крыму, Одесской и Херсонской областях 0 – +2 градуса. Это на 1,5 – 2 градуса выше нормы.

Между тем ожидаемое месячное количество осадков в январе 2025 года достигает 33 – 79 миллиметров. Это в пределах нормы.

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Кстати, абсолютный минимум температуры воздуха, который за всю историю наблюдений фиксировали в Украине, достигает -23 – -37 градусов. На Харьковщине, Киевщине, Сумщине, Днепропетровщине и в Карпатах местами -38 – -39 градусов. В Черкасской и Луганской области еще больше, – местами -40 – -41,9 градуса. На Юге и в Крыму -13 – -22 градуса.



Абсолютный максимум – +10 – +18, в Крыму даже до +21. В Черниговской, Сумской области и на высокогорье Карпат +8 – +9 градусов.