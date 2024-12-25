Об этом в интервью 24 Каналу рассказала представитель Укргидрометцентра Наталья Птуха.

Узнайте уже сейчас Какой будет погода на Новый год в Украине

Погода в Украине

Наталья Птуха констатировала, сейчас в Украине не совсем зимняя погода. Все же остаются "плюсы".

Во многих областях температурный фон выше климатической нормы где-то на 4 – 7 градусов,

– отметила представительница Укргидрометцентра.

Кстати, синоптики прогнозировали, что на Рождество в большинстве западных областей будет идти небольшой мокрый снег. На Юге – преимущественно дожди. Между тем на остальной территории нашего государства без осадков.

Наталья Птуха объяснила, что такую погоду вызывают атмосферные фронты с юга. Сейчас над Балканами находится поле пониженного давления. Атмосферные фронты несколько влияют преимущественно на юго-западную часть Украины. Впрочем, циклон, что сейчас над Грецией, будет продвигаться в сторону Турции. Поэтому его влияние постепенно уже будет ослабевать.

"Каких-то сильных колебаний температуры пока нет. В течение суток (25 декабря, – 24 Канал) в большинстве регионов она составит от -2 до +3 градусов. Теплее разве что на Юге, Востоке и Днепропетровщине: в течение суток +2 – +7 градусов. В Крыму днем даже до +10 градусов", – отмечала синоптик.

В дальнейшем влияние этих атмосферных фронтов будет ослабевать. Они будут отходить, потому что усилится поле повышенного давления. Антициклон будет простираться практически над всей территорией Европы. Украина будет под его влиянием уже с четверга.

Поэтому с 26 декабря разве что в Карпатском регионе еще небольшой снег. Небольшой дождь и мокрый снег возможны местами в Крыму, на Юге и в центральных областях. На остальной территории уже без осадков, Кстати, 27 декабря, тоже будет преобладать такая погода.

"Температура в эти дни ночью и днем снова практически одинаковая, в частности от -4 до +2 градусов. В южной части несколько теплее: 0 – +7 градусов", – отметила Наталья Птуха.

Добавила, ветер будет северо-восточного направления, 5 – 12 метров в секунду. На Юге и Востоке местами порывы могут быть 15 – 20 метров в секунду.

Только Карпаты остаются таким очагом зимы, холодной погоды. Синоптики прогнозировали, что 25 и 26 декабря там будет идти снег. В пятницу – уже без осадков. В ближайшие дни 0 – -7 градусов.

Наталья Птуха предположила, возможно, после 27 декабря температура в Украине снизится, особенно в ночные часы. Объяснила, традиционно во время антициклонов, если есть прояснения, температурный фон может быть ниже. Впрочем, морозы даже до -10 градусов еще не ожидаются.

"Только локальное снижение до -6, возможно, -8 градусов. В Карпатах несколько ниже, но так по территории Украины – больше не ожидаем", – отметила представительница Укргидрометцентра.