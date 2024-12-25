Какой будет погода на Новый год 2025, – в интервью 24 Каналу рассказала представительница Укргидрометцентра Наталья Птуха.

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Погода на Новый год 2025 года

Первый день 2025 года в Украине ожидается более спокойный. Далее, уже со 2 января, будут меняться атмосферные процессы. Будет ослабевать антициклон и уже будут поступать атмосферные фронты с северо-запада. Они принесут осадки, отметила Наталья Птуха.

Также представительница Укргидрометцентра выразила надежду, что погода уже больше будет напоминать зимнюю и вернется к более климатической норме этого сезона.

По расчетам на 24 декабря, на Новый год все достаточно спокойно, потому что это влияние поля высокого давления. Без осадков и температурный фон примерно такой же, как мы имеем сейчас. Днем, конечно, могут быть плюсы, это не исключено,

– сказала Наталья Птуха.

Кстати, синоптик также рассказала, какой будет погода на Рождество. В частности, отметила, что 25 декабря в большинстве западных областей все же может быть небольшой мокрый снег. На Юге – преимущественно дожди. Между тем на остальной территории без осадков.

Представительница Укргидрометцентра объяснила, что такую погоду вызывают атмосферные фронты с юга. Над Балканами сейчас находится поле пониженного давления. Атмосферные фронты имеют некоторое влияние преимущественно на юго-западную часть Украины. Однако этот циклон, что сейчас над Грецией, будет продвигаться в сторону Турции. Соответственно его влияние постепенно будет ослабевать.

На Рождество еще немножечко у нас будут осадки, но только на Западе и Севере. Кстати, в северной части ночью и утром местами возможен туман. В западных областях на дорогах местами гололедица.

"Каких-то сильных колебаний температуры пока нет. В течение суток в большинстве регионов она составит от -2 до +3 градусов. Теплее разве что на Юге, Востоке и Днепропетровщине: в течение суток +2 – +7 градусов. В Крыму днем даже до +10 градусов", – отметила Наталья Птуха.