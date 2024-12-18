Какой же будет погода зимой 2025, – ждать аномального тепла, или затяжных морозов и снегопадов, – сообщает 24 Канал со ссылкой на синоптиков и метеорологов.

Обратите внимание Когда похолодает, будут ли на Рождество морозы и снег: интервью с представительницей Укргидрометцентра

Прогноз погоды на зиму 2025 в Украине

Резкое похолодание в Украине еще не ожидается. Сильных морозов до -20 – -30 градусов пока не будет. Более того, ближайшие дни будет преобладать плюсовая температура. Кое-где даже до +12 градусов. Об этом в интервью 24 Каналу рассказала синоптик Укргидрометцентра.

В принципе, как мы и прогнозировали, – зимние периоды становятся преимущественно с температурами около 0, плюс-минус 5 градусов, и с очень кратковременными эпизодами холода. Пока что такой сценарий. Как будет дальше, – посмотрим,

– отметила Наталья Птуха.

Ранее в интервью 24 Каналу синоптик рассказывала, что по прогнозам мировых прогностических центров и анализам специалистов Укргидрометцентра, ожидается, что в этом году декабрь будет близким к норме Средняя месячная температура воздуха предполагается в пределах от -4 до +2 градусов.

"Но сказать, что в декабре могут быть такие высокие температуры или морозы, как вот максимумы и минимумы в климатической характеристике описано, – пока не могу, потому что не ожидаем их. Как раз таки возможны температуры, близкие к климатической норме, то есть классическая зимняя погода", – отмечала Наталья Птуха в конце ноября.

Справка. По климатическим характеристикам, абсолютный минимум, который фиксировали за всю историю наблюдений, в декабре достигает -24 – -32 градуса. Однако в восточных, северо-восточных и Черновицкой областях местами было до -33 – -35 градусов, на Прикарпатье даже до -38 градусов, на Закарпатье и Юге до -17 – -23 градусов, а на Юге Крыма -10 – -19 градусов.



Абсолютный максимум составляет +10 – +18 градусов. На Прикарпатье и Юге до +20, на юге Крыма до +25 градусов.

Кстати, количество осадков в декабре также ожидается в пределах нормы. Возможно, в некоторых регионах будет немного меньше ее. В общем, по предварительным расчетам, месячное количество осадков составит 34 – 78 миллиметров, в горных районах – 81 – 105 миллиметров.

Интересно, что особенно теплым в Украине стал январь. Об этом рассказала метеоролог Вера Балабух в интервью "Говорит Суханов" в начале ноября.

Так, в январе температура воздуха повысилась примерно на 3 градуса. Ожидается, что в 2025-м вырастет еще на 2.

То это плюс 5 градусов, – практически такая температура, как наблюдается в конце ноября,

– подчеркнула Вера Балабух.

Добавила, в Киеве температура может быть в пределах плюс-минус 5 градусов. В то же время подчеркнула, это не означает, что обязательно в течение всего периода будут такие высокие показатели. Мол, речь идет о так называемых климатических прогнозах.

Это свидетельствует о том, какая погода будет преобладать в течение этого периода. Например, примерно 60% дней будут выше нормы, теплее,

– сказала метеоролог.

Заметим, в конце октября в интервью 24 Каналу Вера Балабух рассказывала, ожидается, что зима в Украине будет тепло. Средняя за сезон температура может превысить норму на 2 градуса.

В последние годы отмечается тенденция к существенному повышению температуры воздуха зимой. За последние 30 лет она стала теплее в Украине почти на 1,5 градуса по сравнению с 70 – 80 годами прошлого века. Поэтому очень вероятно, что эти тенденции сохранятся и в этом году,

– отмечала эксперт.

В то же время метеоролог отметила, сезонные прогнозы – это климатические прогнозы. Мол, речь идет лишь о том, насколько ожидаемая средняя температура воздуха за сезон может отличаться от климатической нормы. Какой же именно будет температура и когда, – можно сказать только за 5 суток.

Несмотря на то, что температура воздуха зимой ожидается выше нормы, резкие снижения и вторжение арктического холода также возможны,

– подчеркнула Вера Балабух.

Кстати, обычно самая низкая температура воздуха зимой в Украине наблюдается на Востоке и в высокогорье Карпат. Эксперт отметила, вероятно, этот год также не будет исключением. Впрочем, спрогнозировать сейчас, будет ли -30 градусов, где именно и когда, – невозможно.