Какой же может быть погода во второй половине декабря, на рождественские праздники и Новый год – задержится ли тепло, или, наоборот, ударят сильные морозы со снегопадами, – в интервью 24 Каналу рассказала Наталья Птуха, представительница Украинского гидрометеорологического центра.

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Как долго еще будет тепло и когда похолодает

В конце прошлой недели в Украине резко снизилась температура, местами даже до -14 градусов. Но через несколько дней снова потеплело. Какой будет погода в ближайшие дни – тепло еще задержится или придет сильное похолодание?

Пока что у нас в Украине продолжаются температурные качели. На выходных был минус, а сейчас, наоборот, стремительно потеплело. Ближайшие несколько дней будет преимущественно плюсовая температура.

Видим, что есть интенсивные воздушные потоки. Хотя они идут с северо-запада, но так складываются воздушные массы, что все же температура сейчас будет несколько выше.

Ночью 17 декабря вообще 0 – +5 градусов. Опять же, без морозов даже ночью. Днем +3 – +8 градусов, на Юге +7 – +12 градусов.

В понедельник, 16 декабря, были интенсивные воздушные потоки. Даже объявляли II уровень опасности в западных, северных и большинстве центральных областей. На вторник мы ожидали уже I уровень, то есть порывы в пределах 15 – 20 метров в секунду практически по всей Украине, кроме Закарпатья.

Относительно осадков: 17 декабря они продолжатся, но преимущественно в виде дождя. В Карпатах, на Востоке и Северо-Востоке – с мокрым снегом.

В дальнейшем, 18 – 20 декабря, у нас распространит влияние поле повышенного давления. Поэтому ожидаем погоду без существенных осадков. Только в Карпатах, на Востоке и Северо-Востоке небольшой дождь и мокрый снег.

В эти дни температура ночью будет от +3 до -3 градусов. Только с 19 декабря на Левобережье местами до -7 градусов мороза может опуститься из-за прояснения.

То есть из-за антициклона может быть ясная ночь с холодным воздухом. Соответственно, могут быть более низкие температурные показатели.

Днем остается 0 – +8 градусов. Прикарпатье и крайний Юг страны даже до +11 градусов.

Пока что такая ситуация. В конце недели, на выходные, температура снова может несколько снизиться. Возможно, ночью все же с минусами, но без каких-то существенных колебаний.

То есть даже -10 градусов в Украине ждать еще не стоит?

Нет, пока не ожидаем. Это похолодание было очень эпизодическое, только в субботу – воскресенье немножечко был такой мороз и все.

В принципе, как мы и прогнозировали, – зимние периоды становятся преимущественно с температурами около 0, плюс-минус 5 градусов, и с очень кратковременными эпизодами холода. Пока что такой сценарий. Как будет дальше, посмотрим.



Сильное похолодание пока не ожидается / Валентины Полищук, 24 Канал

Насколько привычной для Украины во второй половине декабря является такая температура, когда без мороза даже ночью?

Да, это несколько необычно. В принципе, 15 декабря как раз-таки можно сказать, что было близко к норме. Уже 16 декабря и в последующие три дня, скорее всего, будет преимущественно выше климатической нормы температура.



Температура, вероятно, будет выше нормы / Фото Валентины Полищук, 24 Канал

Ударят ли сильные морозы до -30 градусов уже вскоре

Если говорить об ориентировочных прогнозах на 10 дней, ожидается ли сильное похолодание – до -20 – -30 градусов?

-20 градусов точно нет, не ожидаем. Даже если уже смотреть на начало следующей недели, как раз-таки предрождественские дни, там немножечко может быть ниже температура, чем сейчас. Буквально на несколько градусов.

Сильных морозов пока что нет. Конечно, будем еще смотреть. Такие кратковременные приливы холода могут быть, но когда именно, неизвестно: пока их не видно.



Лютых морозов в Украине еще не будет / Фото Валентины Полищук, 24 Канал

Интересно! По климатическим характеристикам абсолютный минимум, который фиксировали за всю историю наблюдений, в декабре достигает -24 – -32 градуса. Однако в восточных, северо-восточных и Черновицкой областях местами было до -33 – -35 градусов, на Прикарпатье даже до -38 градусов, на Закарпатье и Юге до -17 – -23 градусов, а на юге Крыма -10 – -19 градусов.

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Где и когда будет идти снег: образуется ли устойчивый покров

Будут ли сильные осадки в ближайшее время и когда образуется устойчивый снежный покров?

15 и 16 декабря шел мокрый снег, даже преимущественно дождь. И снежный покров, который был в большинстве западных и северных областей, интенсивно тает и смоется дождем в течение вторника. Останется разве что на крайних точках приграничных областей на Северо-Востоке – в Сумской и Черниговской областях. Впрочем, до конца недели, скорее всего, там также растает.

Конечно, на высокогорье Карпат остается снежный покров. На утро 15 декабря максимальная его высота составляла 42 сантиметра.

На следующей неделе снова могут быть атмосферные процессы с северо-запада. Возможно, немного добавят все же осадков. Если температура будет несколько ниже 0 градусов, будет мокрый снежок, и тогда может образоваться немного снежного покрова.

Но все же сильные осадки не ожидаются?

Сильные нет. 16 декабря были умеренные дожди, без каких-то негативных последствий. Да, это дождь посреди декабря. Но сейчас, в условиях изменения климата, это становится все более привычным явлением.



Сильные снегопады в Украине еще не ожидаются / Владислав Кравцов, 24 Канал

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Какой будет погода на Рождество и Новый год

Прошедшие Рождество и Новый год прошли без снегопадов и сильных морозов. Какой может быть погода в этом году – также без сильных осадков и больших минусов или все же на праздники ударят морозы?

Пока что говорить за это немного рановато. В общем, если заглянуть на начало следующей недели, у нас могут быть атмосферные процессы с северо-запада. В принципе, они будут удерживаться вплоть до конца месяца.

В основном такие воздушные потоки будут. Но, опять же, будет чередование: пройдет атмосферный фронт, потом опять может быть поле повышенного давления и без осадков.

Будет ли снежный покров, очень зависит от того, какая будет температура. Видим, пока что нет каких-то морозов, все около 0 градусов держится.

Это очень сложно для прогнозирования. Если температура будет чуть ниже 0, даже на 2 градуса опустится, уже будет и снег, и снежный покров. А если выше – все будет падать и сразу таять.

Поэтому такие моменты уже будут прогнозироваться хотя бы дней за 5 до каждой даты. Ну и уточняться с каждым днем.



Будет ли снежный покров на Рождество – пока неизвестно / Фото Валентины Полищук, 24 Канал

Так все же резкое изменение погоды на Рождество не ожидается?

Нет-нет-нет, пока ничего такого не ожидается. В принципе, очень похожий процесс, как вот сейчас: у нас то атмосферный фронт со смешанной фазой осадков, то потом снова определенное прекращение осадков и немножечко прохладные ночи за счет прояснений.

А возможно ли, что днем 25 декабря будет плюсовая температура?

Пока сложно сказать. Около нуля градусов, может, немножечко выше, – небольшой плюс. То есть там каких-то особых колебаний нет.

Мы видим, что на этой неделе тенденция – плюсовая температура, а на следующей как раз-таки будет где-то около 0 градусов.