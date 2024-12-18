Якою ж буде погода взимку 2025, – чекати аномального тепла, чи затяжних морозів і снігопадів, – повідомляє 24 Канал з посиланням на синоптиків і метеорологів.

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Прогноз погоди на зиму 2025 в Україні

Різке похолодання в Україні ще не очікується. Сильних морозів до -20 – -30 градусів поки не буде. Ба більше, найближчими днями переважатиме плюсова температура. Подекуди навіть до +12 градусів. Про це в інтерв'ю 24 Каналу розповіла синоптикиня Укргідрометцентру.

У принципі, як ми й прогнозували, – зимові періоди стають переважно з температурами близько 0, плюс-мінус 5 градусів, і з дуже короткочасними епізодами холоду. Поки що такий сценарій. Як буде далі, – подивимося,

– зазначила Наталія Птуха.

Раніше в інтерв'ю 24 Каналу синоптикиня розповідала, що за прогнозами світових прогностичних центрів й аналізами фахівців Укргідрометцентру, очікується, що цього року грудень буде близьким до норми Середня місячна температура повітря передбачається в межах від -4 до +2 градусів.

"Але сказати, що у грудні можуть бути такі високі температури або морози, як ось максимуми й мінімуми у кліматичній характеристиці описано, – поки не можу, бо не очікуємо їх. Якраз-таки можливі температури, близькі до кліматичної норми, тобто класична зимова погода", – наголошувала Наталія Птуха наприкінці листопада.

Довідка. За кліматичними характеристиками, абсолютний мінімум, який фіксували за всю історію спостережень, у грудні сягає -24 – -32 градуси. Однак, у східних, північно-східних і Чернівецькій областях місцями було до -33 – -35 градусів, на Прикарпатті навіть до -38 градусів, на Закарпатті та Півдні до -17 – -23 градусів, а на Півдні Криму -10 – -19 градусів.



Абсолютний максимум становить +10 – +18 градусів. На Прикарпатті та Півдні до +20, на півдні Криму до +25 градусів.

До речі, кількість опадів у грудні також очікується в межах норми. Можливо, в деяких регіонах буде трохи менше за неї. Загалом, за попередніми розрахунками, місячна кількість опадів становитиме 34 – 78 міліметрів, у гірських районах – 81 – 105 міліметрів.

Цікаво, що особливо теплим в Україні став січень. Про це розповіла метеорологиня Віра Балабух в інтерв'ю "Говорить Суханов" на початку листопада.

Так, у січні температура повітря підвищилася приблизно на 3 градуси. Очікується, що у 2025-му зросте ще на 2.

То це плюс 5 градусів, – практично така температура, як спостерігається вкінці листопада,

– наголосила Віра Балабух.

Додала, у Києві температура може бути в межах плюс-мінус 5 градусів. Водночас підкреслила, це не означає, що обов'язково протягом усього періоду будуть такі високі показники. Мовляв, йдеться про так звані кліматичні прогнози.

Це свідчить про те, яка погода переважатиме протягом цього періоду. Наприклад, приблизно 60% днів будуть вищими за норму, теплішими,

– сказала метеорологиня.

Зауважимо, наприкінці жовтня в інтерв'ю 24 Каналу Віра Балабух розповідала, очікується, що зима в Україні буде тепло. Середня за сезон температура може перевищити норму на 2 градуси.

Протягом останніх років відмічається тенденція до суттєвого підвищення температури повітря зимою. За останні 30 років вона стала теплішою в Україні майже на 1,5 градуса порівняно з 70 – 80 роками минулого століття. То ж дуже ймовірно, що ці тенденції збережуться і цього року,

– зазначала експертка.

Водночас метеорологиня наголосила, сезонні прогнози – це кліматичні прогнози. Мовляв, йдеться лише про те, наскільки очікувана середня температура повітря за сезон може відрізнятись від кліматичної норми. Якою ж саме буде температура і коли, – можна сказати тільки за 5 діб.

Попри те, що температура повітря взимку очікується вищою за норму, різкі зниження і вторгнення арктичного холоду також можливі,

– підкреслила Віра Балабух.

До речі, зазвичай найнижча температура повітря взимку в Україні спостерігається на Сході та у високогір'ї Карпат. Експертка зазначила, ймовірно, цей рік також не буде винятком. Втім, спрогнозувати зараз, чи буде -30 градусів, де саме й коли, – неможливо.