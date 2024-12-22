Терміни оформлення невитребуваних паїв продовжили

Юрист Ігор Ясько у коментарі 24 Каналу розповів, що раніше власники невитребуваних паїв мали оформити право власності до 1 січня 2025 року. Однак нещодавно цей термін було продовжено до 1 січня 2028 року.

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Власники невитребуваних паїв або їхні спадкоємці мають додаткові три роки для оформлення права власності на земельні ділянки. Якщо до 1 січня 2028 року це не буде зроблено, вони вважатимуться такими, що відмовилися від одержання ділянки. Процедура та ж сама, але до кінця року ще може щось змінитися,

– зазначив керуючий партнер ЮК Winner.

Згідно із Законом України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту інтересів власників земельних часток (паїв)", оформлення невитребуваних ділянок продовжено до 1 січня 2028 року. На сьогодні в країні нараховується близько 104,4 тисячі таких паїв.

Важливо! Це рішення стало відповіддю на виклики, пов'язані зі збройною агресією проти України, яка унеможливила своєчасне завершення оформлення землі багатьма громадянами.

Що буде, якщо не оформити пай Якщо власник паю або його спадкоємець не оформить право власності до зазначеного терміну, ділянка вважатиметься відмовленою. У такому випадку земля передаватиметься у комунальну власність територіальної громади як безхазяйне майно. Протягом семи років після оформлення права комунальної власності на такі ділянки їх заборонено передавати у приватну власність, за винятком повернення прав власникам паїв або їхнім спадкоємцям.

Закон також включає наступні положення:

продовжено до 2026 року пілотний проєкт з внесення даних до Державного земельного кадастру сертифікованими інженерами-землевпорядниками;

відновлено обов'язкове підвищення кваліфікації для інженерів-землевпорядників, геодезистів та оцінювачів земель з 7 лютого 2025 року;

землі під водними об'єктами загальнодержавного значення закріплено як державну власність;

уточнено використання коштів, отриманих від втрат сільськогосподарського виробництва.

Новий закон офіційно набув чинності 8 листопада 2024 року. Деякі його положення набудуть чинності пізніше, згідно з Прикінцевими положеннями.