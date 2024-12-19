У кого є право орендувати сільгоспземлі

Брати в оренду землю сільгосппризначення можуть фізичні та юридичні особи, повідомляє 24 Канал із посиланням на "Земельний фонд України". Громадяни мають право використовувати землю для садівництва, городництва, ведення фермерського господарства чи товарного сільськогосподарського виробництва.

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Найбільше землю орендують колективні сільгосппідприємства, займаються товарним сільськогосподарським виробництвом. Часто такі підприємства об'єднуються в спілки.

Сільськогосподарські науково-дослідні установи та навчальні заклади використовують земельні ділянки для навчання та дослідження. Несільськогосподарські підприємства та об'єднання громадян орендують землю для підсобного сільського господарства. Гуртові ринки розміщують тут свою інфраструктуру.

Зверніть увагу! Орендарі набувають право володіння земельною ділянкою після підписання договору оренди. Факт передачі землі в оренду фіксується в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно. Така ділянка надається в користування разом із насадженнями та будівлями, які розташовані на ній.

Також орендарі та суборендарі можуть передавати землю в користування третім особам, за умови збереження цільового призначення її використання.