Цьогоріч Міноборони України запустило два застосунки – Резерв+ для військовозобов'язаних та Армія+ для військовослужбовців. На черзі – застосунок Ветеран+ у 2025 році. Також у 2024 році стало можливим бронювання через Дію, яке тимчасово призупиняли восени.

Попри цифровізацію, військовозобов'язані досі стикаються з проблемами у військовому обліку та бронюванні. Відсутні сповіщення про повістки, які необхідно забрати з відділень Укрпошти, не пояснюються причини порушення обліку тощо.

Заступниця міністра оборони з цифровізації Катерина Черногоренко під час Ukrainian Outsourcing Summit відповіла на питання юридичного директора (CLO) Львівського IT Кластера Нестора Швеця про військовий облік в Україні. 24 Канал побував на заході та розповідає про головне.

Кабмін змінив критерії бронювання військовозобов'язаних та критерії для отримання підприємствами статусу критичності. З 1 грудня 2024 року забронюватися можна буле лише через Дію, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Також щомісяця відбуватиметься моніторинг підприємств та організацій на відповідність критеріям критичності.

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Катерина Черногоренко пояснила, що після отримання бронювання через Дію заброньована людина отримуватиме пуш-сповіщення від Резерв+. Відтепер не треба буде чекати, коли оператор ТЦК внесе факт бронювання до реєстру "Оберіг".

1 грудня ми хочемо відкрити можливість забронювати абсолютно для всіх бізнесів, незалежно від того, чи була відкрита ця можливість раніше,
– зазначила Черногоренко.

Варто зауважити, що мовиться лише про компанії, які отримали статус критичності, а не всі бізнеси.

За словами заступниці міністра, однією з її особистих мотивацій при запуску електронного бронювання були звернення засновників, зокрема технологічних компаній, які допомагають армії чи підтримують економіку.

Після цифровізації бронювання працівники ТЦК зможуть зосередитися на "генерації" мобілізації, каже Черногоренко: "Які профайли потрібні, як цих людей краще маршрутизувати в армії".

У постанові Кабміну №650 є згадка про витяг про бронювання, який підтверджує відстрочку. Однією з наявних проблем є те, що багато компаній не отримують такого витягу, і це провокує небезпечні ситуації при перевірці документів військовозобов'язаних.

За словами Черногоренко, подібні ситуації, коли патрулі вимагають паперовий документ, є порушенням закону. Адже після запуску електронного військово-облікового документу він прирівняний до паперового, і патрулі та ДПСУ можуть верифікувати його через QR-код.

Представниця Міноборони радить звертатися на гарячу лінію міністерства у випадках, коли при перевірці вимагають лише паперові документи – це порушення закону.

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З літа цього року всі дані спочатку заводяться в електронний реєстр, а потім вже – у паперові документи, додала заступниця міністра оборони.

В оновленому мобілізаційному законі, що набув чинності 18 травня цього року, є згадка про електронний кабінет військовозобов'язаного. Однак саме такий кабінет, де можна було б детально дізнатися про свій статус, порушення тощо, досі відсутній.

Катерина Черногоренко називає застосунок Резерв+ формою електронного кабінету.

Зараз не маємо задачі формувати окремий державний портал військовозобов'язного, тому що у цьому немає потреби. Я б хотіла відходити від таких важких інструментів. Однак я особисто отримую багато звернень з цього питання,
– пояснила заступниця міністра оборони.

Водночас у Резерв+ є сповіщення про порушення військового обліку, однак немає пояснення, що це за порушення – проігнорована повістка, неправильно вказане місце проживання.

За словами Черногоренко, незабаром у Резерв+ з'явиться пояснення причин порушення обліку – починаючи з початку листопада всі оператори ТЦК при внесенні сповіщення про порушення обліку обов'язково вносять причину.

Є випадки, коли військовозобов'язані, що перебувають за кордоном та вказали це при оновленні даних, все одно отримують сповіщення про порушення військового обліку

"Держава продовжує думати, що вони ще в Україні", – каже Черногоренко та наводить умовний приклад військовозобов'язаного, який проживає за кордоном, є офіцером та не пройшов вчасно військово-лікарську комісію.

Отже він порушив закон України, і ця інформація відображається у реєстрі.

Зараз відбуваються ситуації, коли ТЦК не сповіщує людину про направлену повістку, і та може просто не дізнатися, що на пошті її чекає лист з викликом до ТЦК. Або, наприклад, повістка надіслана не на ту адресу, що вказана при оновленні даних. Рішенням міг би бути "трекінг повістки", коли у Резерв+ відображалися б етапи надсилання повістки.

Це вирішить детальний статус та номер документу. Треба аналізувати ситуацію, якщо це критичний кейс… для прозорості відносин з державою. Це tricky question (важке питання) для нас, адже ми не маємо позицію, що не робимо електронні повістки у Резерв+,
– зазначила Черногоренко.

Водночас заступниця міністра не анонсувала функцію "трекінгу" у майбутньому, однак пообіцяла працювати над можливістю відображення повідомлень про зміни в особовій справі.

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Військовозобов'язані, які порушили військовий облік, можуть бути оштрафовані на суму від 17 000 до 25 000 гривень. Однак зараз такий штраф неможливо сплатити в електронному форматі.

Ми хочемо зробити в Резерв+ функціонал сплати штрафів за порушення правил військового обліку. Багато людей не хочуть йти в ТЦК для цього, брати квитанцію. Технічна можливість для реалізації сплати штрафів у Резерв+ є, навіть є законопроект, що, якщо людина добровільно емітує квитанцію, то отримує 50% знижки на штраф в аналогії з порушенням правил державного руху,
– зазначила Черногоренко.

Чиновниця додала, що є технічне розуміння цього питання, і якщо депутати приймуть законопроєкт до кінця року, то на початку наступного року в Резерв+ буде така функція.

Черногоренко також анонсувала на 2025 рік обмін даними між "Оберігом" та електронною системою охорони здоров'я (ЕСОЗ). Це фактично буде електронною ВЛК.

Як це працюватиме:

  • військовозобов'язаний робитиме щорічний скринінг у своєму медичному закладі;
  • дані фіксуватимуться цифровим підписом сімейного лікаря та зберігатимуться в ЕСОЗ;
  • якщо відсутні хронічні захворювання та нарікання, фіксується рекомендація до придатності, у разі скарг військовозобов'язаний проходить додаткові обстеження;
  • також зазначаються антропометричні дані – зріст, вага, окружність грудної клітини, ці дані направляються до ВЛК;
  • ВЛК проводить арбітраж.

За словами Черногоренко, військові лікарі зможуть піддати сумніву рекомендації сімейного лікаря, та самостійно оцінять придатність та непридатність людини, маршрутизувати її в армії: "Чи може вона бути водолазом або розвідником". Все буде зафіксовано онлайн та підписано цифровим підписом.