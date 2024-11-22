В этом году Минобороны Украины запустило два приложения – Резерв+ для военнообязанных и Армия+ для военнослужащих. На очереди – приложение Ветеран+ в 2025 году. Также в 2024 году стало возможным бронирование через Дию, которое временно приостанавливали осенью.

Несмотря на цифровизацию, военнообязанные до сих пор сталкиваются с проблемами в воинском учете и бронировании. Отсутствуют уведомления о повестках, которые необходимо забрать в отделениях Укрпочты, не объясняются причины нарушения учета и тому подобное.

Заместитель министра обороны по цифровизации Екатерина Черногоренко во время Ukrainian Outsourcing Summit ответила на вопрос юридического директора (CLO) Львовского IT Кластера Нестора Швеца о воинском учете в Украине. 24 Канал побывал на мероприятии и рассказывает о главном.

Что будет с электронным бронированием

Кабмин изменил критерии бронирования военнообязанных и критерии для получения предприятиями статуса критичности. С 1 декабря 2024 года забронироваться можно будет только через Дию, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль. Также ежемесячно будет происходить мониторинг предприятий и организаций на соответствие критериям критичности.

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Екатерина Черногоренко объяснила, что после получения бронирования через Дию забронированный человек будет получать пуш-уведомления от Резерв+. Теперь не надо будет ждать, когда оператор ТЦК внесет факт бронирования в реестр "Оберег".

1 декабря мы хотим открыть возможность забронировать абсолютно для всех бизнесов, независимо от того, была ли открыта эта возможность ранее,

– отметила Черногоренко.

Стоит заметить, что говорится только о компаниях, которые получили статус критичности, а не всех бизнесах.

По словам заместителя министра, одной из ее личных мотиваций при запуске электронного бронирования были обращения основателей, в частности технологических компаний, которые помогают армии или поддерживают экономику.

После цифровизации бронирования работники ТЦК смогут сосредоточиться на "генерации" мобилизации, говорит Черногоренко: "Какие профайлы нужны, как этих людей лучше маршрутизировать в армии".

Действительны ли электронные документы о бронировании

В постановлении Кабмина №650 есть упоминание о выписке о бронировании, которая подтверждает отсрочку. Одной из имеющихся проблем является то, что многие компании не получают такой выписки, и это провоцирует опасные ситуации при проверке документов военнообязанных.

По словам Черногоренко, подобные ситуации, когда патрули требуют бумажный документ, являются нарушением закона. Ведь после запуска электронного военно-учетного документа он приравнен к бумажному, и патрули и ГПСУ могут верифицировать его через QR-код.

Представительница Минобороны советует обращаться на горячую линию министерства в случаях, когда при проверке требуют только бумажные документы – это нарушение закона.

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С лета этого года все данные сначала заводятся в электронный реестр, а потом уже – в бумажные документы, добавила заместитель министра обороны.

Будет ли электронный кабинет военнообязанного

В обновленном мобилизационном законе, вступившем в силу 18 мая этого года, есть упоминание об электронном кабинете военнообязанного. Однако именно такой кабинет, где можно было бы подробно узнать о своем статусе, нарушениях и так далее, до сих пор отсутствует.

Екатерина Черногоренко называет приложение Резерв+ формой электронного кабинета.

Сейчас не имеем задачи формировать отдельный государственный портал военнообязанного, потому что в этом нет необходимости. Я бы хотела отходить от таких тяжелых инструментов. Однако я лично получаю много обращений по этому вопросу,

– объяснила заместитель министра обороны.

В то же время в Резерв+ есть уведомления о нарушении воинского учета, однако нет объяснения, что это за нарушение – проигнорированная повестка, неправильно указанное место жительства.

По словам Черногоренко, вскоре в Резерв+ появится объяснение причин нарушения учета – начиная с начала ноября все операторы ТЦК при внесении уведомления о нарушении учета обязательно вносят причину.

Почему люди за границей получают уведомления о нарушении учета

Есть случаи, когда военнообязанные, которые находятся за рубежом и указали это при обновлении данных, все равно получают уведомления о нарушении воинского учета

"Государство продолжает думать, что они еще в Украине", – говорит Черногоренко и приводит условный пример военнообязанного, который проживает за рубежом, является офицером и не прошел вовремя военно-врачебную комиссию.

Следовательно, он нарушил закон Украины, и эта информация отображается в реестре.

Будет ли "трекинг повестки"

Сейчас происходят ситуации, когда ТЦК не извещает человека о направленной повестке, и тот может просто не узнать, что на почте его ждет письмо с вызовом в ТЦК. Или, например, повестка отправлена не на тот адрес, что указан при обновлении данных. Решением мог бы быть "трекинг повестки", когда в Резерв+ отображались бы этапы отправки повестки.

Это решит детальный статус и номер документа. Надо анализировать ситуацию, если это критический кейс ... для прозрачности отношений с государством. Это tricky question (трудный вопрос) для нас, ведь мы не имеем позицию, что не делаем электронные повестки в Резерв+,

– отметила Черногоренко.

В то же время заместитель министра не анонсировала функцию "трекинга" в будущем, однако пообещала работать над возможностью отображения сообщений об изменениях в личном деле.

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Будет ли уплата штрафов в Резерв+

Военнообязанные, которые нарушили воинский учет, могут быть оштрафованы на сумму от 17 000 до 25 000 гривен. Однако сейчас такой штраф невозможно оплатить в электронном формате.

Мы хотим сделать в Резерв+ функционал уплаты штрафов за нарушение правил воинского учета. Многие люди не хотят идти в ТЦК для этого, брать квитанцию. Техническая возможность для реализации уплаты штрафов в Резерв+ есть, даже есть законопроект, что, если человек добровольно эмитирует квитанцию, то получает 50% скидки на штраф по аналогии с нарушением правил государственного движения,

– отметила Черногоренко.

Чиновница добавила, что есть техническое понимание этого вопроса, и если депутаты примут законопроект до конца года, то в начале следующего года в Резерв+ будет такая функция.

Как будет работать электронная ВВК

Черногоренко также анонсировала на 2025 год обмен данными между "Оберегом" и электронной системой здравоохранения (ЭСОЗ). Это фактически будет электронной ВВК.

Как это будет работать:

военнообязанный будет делать ежегодный скрининг в своем медицинском учреждении;

данные будут фиксироваться цифровой подписью семейного врача и храниться в ЭСОЗ;

если отсутствуют хронические заболевания и жалобы, фиксируется рекомендация к пригодности, в случае жалоб военнообязанный проходит дополнительные обследования;

также указываются антропометрические данные – рост, вес, окружность грудной клетки, эти данные направляются в ВВК;

ВВК проводит арбитраж.

По словам Черногоренко, военные врачи смогут подвергнуть сомнению рекомендации семейного врача, и самостоятельно оценят пригодность и непригодность человека, маршрутизировать его в армии: "Может ли он быть водолазом или разведчиком". Все будет зафиксировано онлайн и подписано цифровой подписью.