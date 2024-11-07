Мобилизация и военное положение в Украине в очередной раз официально продлены – до 7 февраля 2025 года. Призыву в армию подлежат только мужчины в возрасте от 25 до 60 лет. Однако иногда звучат и голоса об изменениях в мобилизационных порядках. Например, относительно мобилизации ребят с 18 лет или общей мобилизации женщин.

Предложение по мобилизации украинок в ноябре озвучила на телемарафоне волонтер Мария Берлинская. По ее мнению, этот шаг должен быть принят для сохранения Украины. Берлинская посоветовала "отбросить иллюзии и подготовиться к обороне страны".

В то же время Соломия Бобровская, член парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, в комментарии 24 Каналу заверила, что о принудительной мобилизации женщин пока вообще речь не идет.

Предусмотрена ли законом всеобщая мобилизация женщин и что об этом думают в Верховной Раде – читайте в материале 24 Канала.

Как женщины могут присоединиться к армии по закону

Украинских женщин могут мобилизовать в армию только по собственному желанию, но определенные категории женщин все же должны стать на воинский учет.

В частности, это касается женщин с медицинским или фармацевтическим образованием, что указано в статье 1 Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе". Женщины-медики в возрасте от 18 до 60 лет, которые по состоянию здоровья признаны годными к службе, обязаны стать на учет.

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Стоит отметить, что военный учет не означает автоматическую мобилизацию. Во время военного положения женщины, которые находятся на учете, могут быть привлечены к службе только добровольно. В мирное время они также могут поступить на службу или в резерв только по контракту.

Женщины, у которых образование соответствует военно-учетным специальностям из списка, утвержденного Минобороны, не обязаны становиться на учет – это их добровольный выбор.

Закон также отмечает гендерное равенство в военной службе. Женщины могут выполнять воинский долг на равных с мужчинами условиях, в частности проходить службу по контракту.

Что касается базовой военной подготовки, мужчины в возрасте от 18 до 25 лет должны пройти ее обязательно. Это трехмесячный курс общевойсковой и профессиональной подготовки во время военного положения. После прохождения курса до достижения 25 лет их не мобилизуют. Женщины также могут добровольно пройти базовую военную подготовку, если они пригодны по состоянию здоровья и соответствуют возрастным критериям. Как мужчины, так и женщины имеют право самостоятельно выбирать год прохождения этой подготовки.

Как женщины могут уволиться из армии

Женщины могут уволиться со службы после ее начала в связи с беременностью или отпуском по уходу за ребенком. Кроме того, определенные категории граждан не подлежат мобилизации.

В частности, это касается:

жен, если оба супруга проходят военную службу и имеют ребенка до 18 лет;

женщин и мужчин, которые воспитывают трех или более детей в возрасте до 18 лет (при условии отсутствия задолженности по уплате алиментов более трех месяцев);

лиц, непригодных к службе по состоянию здоровья или возрасту;

женщин и мужчин, у которых есть ребенок до 18 лет и они являются единственными опекунами из-за смерти, лишения родительских прав второго родителя или его исчезновения без вести или заключения;

опекунов и приемных родителей, воспитывающих ребенка с инвалидностью в возрасте до 18 лет, или если совершеннолетний ребенок имеет I или II группу инвалидности;

женщин и мужчин, воспитывающих ребенка до 18 лет с тяжелыми заболеваниями: поражениями нервной системы, онкологией, врожденными пороками, параличом, психическими расстройствами, сахарным диабетом I типа или острыми почечными болезнями;

усыновителей, которые содержат ребенка-сироту до 18 лет;

лиц, у которых есть муж или жена с инвалидностью I или II группы, или III группы (если инвалидность связана с потерей конечностей, органов, онкологией или психическими расстройствами);

тех, у кого один из родителей или родителей мужа или жены имеет инвалидность I или II группы (при условии отсутствия других, не военнообязанных лиц для ухода);

лиц, чьи близкие погибли или пропали без вести во время АТО или боевых действий во время военного положения;

лиц, чьим родственникам присвоено звание "Герой Украины".

Почему возник вопрос мобилизации женщин в ВСУ

В начале ноября вопрос мобилизации женщин озвучила ветеран, руководитель волонтерского проекта Victory drones, Мария Берлинская в интервью ТСН.

Понимаю, что это непопулярное решение. Понимаю, что и я буду подпадать под мобилизацию. Я когда-то пошла добровольно и очень многие мои посестры пошли. Уже многие из них погибли. Нам надо выбирать, ведь мы хотим, чтобы наше племя выжило. Я не считаю, что жизнь мужчин стоит меньше, чем наша с тобой,

– сказала Берлинская журналистке.

По мнению волонтера, украинские женщины имеют определенные привилегии, ведь могут уехать из страны во время войны, а также не участвовать в помощи.

Однако мы должны сохранять своих мужчин, поэтому либо мы мобилизуем женщин, либо нам придется сдаться. Мы хотим жить по законам "русского мира", где вся страна будет в братских могилах? Не хотим. А я точно знаю, что "русский мир" – это не только о триколоре, который может висеть над Киевом. Они будут заниматься массовыми убийствами,

– добавила Берлинская.

Волонтер посоветовала отбросить иллюзии и подготовиться к обороне страны: "Если вам недостаточно стертых в пепел Мариуполя, Авдеевки, Бахмута и других городов, то надо включаться в реальность. Я не хочу, чтобы женщины воевали, не хочу, чтобы мужчины воевали, но я точно знаю, что единственный способ выстоять – подготовить все общество к войне: и мужчин, и женщин".

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Вопрос мобилизации женщин в октябре вспоминал и экс-глава ВСУ Валерий Залужный. В своей речи Посол Украины в Великобритании в Chatham House заметил, что призыв женщин может стать реальностью, если будет необходимость, но следует поработать, чтобы не допустить этого.

Если будет необходимо призвать женщин, чтобы спасти Европу от войны, то, видимо, мы это сделаем. Но, по моему личному мнению, нужно не допустить войны в Европе, как это было в 1939 году, другими путями, не путем призыва украинских женщин,

– заявил Залужный.

Также в ноябре о необходимости мобилизации женщин в Украине для обеспечения ротаций в армии заявила Евгения Закревская, военная 92 отдельной штурмовой бригады. В интервью Hromadske она отметила, что обязательная мобилизация женщин не решит вопрос пополнения войска полностью, но является необходимой мерой.

По словам Закревской, те военные, которые находятся на ротации, имеют право на отдых дома, а не оставаться в пункте дислокации.

Хотим мы или нет – мы рождены для войны. И от нас зависит, рождаются ли наши дети также для войны. Этот выбор очень простой: оккупация, эмиграция или сопротивление. Я выбираю сопротивление. И на самом деле единственный честный выбор именно гражданина государства – это сопротивление,

– резюмировала Закревская.

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Что говорят в Верховной Раде о мобилизации женщин

Закон предусматривает, что женщины только по собственному желанию могут вступить в ряды Сил обороны, прокомментировала 24 Каналу Соломия Бобровская, член парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.

В то же время женщины с определенными военно-учетными специальностями, в частности медики, должны были обновить свои данные и стать видимыми для ВСУ. Но принудительно "с улицы" никто не будет мобилизовать женщин, добавила депутат.

Никаких предложений и инициатив из Генерального штаба или от гражданского общества не было, это исключительно нонсенс. В частности, я давно говорила о том, что должен быть один подход для мужчин и женщин, но моя позиция заключалась в следующем: женщины, так же как и парни, в возрасте 18 – 25 лет должны обязательно проходить или базовую военную подготовку, или идти на военную кафедру и становиться военнообязанными,

– объяснила Бобровская.

Такое предложение, по словам депутата, не предусматривает обязательную службу, а лишь наличие опыта у женщин на случай повторной полномасштабной или неполномасштабной войны в Украине.

"Чтобы женщины знали, как вести себя, не бились в истерике, не делали лишних движений и т.д., чтобы общество было подготовлено. Это также элемент такого общенационального концепта национального сопротивления. В этом нет ничего страшного и таким образом мы как общество готовимся к вызовам военных", – говорит депутат.

Мне странная сейчас такая истерия по поводу женщин и мобилизации. У нас достаточно мужского мобилизационного ресурса для того, чтобы призвать в ряды Вооруженных Сил. Но о принудительной мобилизации женщин вообще речь не идет и эта тема абсолютно искусственно подогревается,

– добавила Бобровская.

В то же время народный депутат Марьяна Безуглая поддержала мобилизацию женщин: "В Конституции нет двух видов граждан. Сейчас мы имеем незаконную дискриминацию мужчин. Кроме того, если будут мобилизовать женщин, то мужчин будут мобилизовать меньше – это вам, мужчины, один из факторов, почему поддерживать мобилизацию согражданок".

Начать стоило бы с мобилизации на тыловые должности: делопроизводителей, кадровиков, подразделений охраны и тому подобное. В тылу сейчас много "пристроенных" – тысячи и тысячи мужчин, которые "порешали" и которых боевые подразделения уже заждались. А в боевые бригады гребут сейчас из тыловых подразделений не так "роты охраны", как отраслевых специалистов, что приводит к потере профессионализма в Вооруженных Силах,

– отметила депутат.

Второе важное направление – трудовая мобилизация, которая в Украине вообще забыта. Таким образом можно мобилизовать женщин для выполнения хозяйственных работ и наращивания темпов оборонной промышленности, добавила Безуглая.