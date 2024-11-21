Як зміняться ціни на газ

Перегляд цін зумовлений економічною ситуацією в країні та потребою у відновленні інфраструктури, пише 24 канал з посиланням на слова експерта із питань енергетики Геннадія Рябцева.

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Річ у тім, що чинні тарифи на газ для населення залишаються вигідними для постачальників.

Так компанія "Нафтогаз" отримує прибуток від реалізації газу власного видобутку навіть за поточних цін. Але зараз йдуть обговорення щодо необхідності прив'язати вартість газу до волатильних європейських газових індексів.

Важливо! Рябцев каже, що використання внутрішніх ринкових котирувань та впровадження біржових інструментів може надати можливість встановити ціну на газ для українців нижче 10 гривень/м³. А це значно вигідніше за європейські тарифи.

Що готують щодо цін на світло

Регулярні обстріли енергетичної інфраструктури змушують енергетиків виділяти ресурси на відновлення. А це значно збільшує витрати, які покриваються:

за рахунок бюджетних коштів;

кредитів, які потрібно буде погашати;

доходів від продажу електроенергії споживачам.

Зокрема деякі експерти певні, що перехід на ринкові тарифи, що аналогічні європейським, давно актуальний. Це передбачає скасування спеціальних зобов'язань для державних компаній (таких як "Енергоатом" і "Укргідроенерго"), які реалізують електроенергію для населення за зниженими цінами.

Водночас такий підхід вимагає впровадження адресної допомоги для соціально вразливих груп. Це пов'язано з тим, що саме вони можуть зіштовхнутися з труднощами під час оплати нових тарифів.

Зауважте! Генній Рябцев зазначив, що з економічної точки зору, зберігати поточний рівень тарифів на тривалий термін стає все складніше. Тому вже з травня 2025 року можливе поступове підвищення тарифів.

