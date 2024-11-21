Как изменятся цены на газ

Пересмотр цен обусловлен экономической ситуацией в стране и потребностью в восстановлении инфраструктуры, пишет 24 канал со ссылкой на слова эксперта по вопросам энергетики Геннадия Рябцева.

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Дело в том, что действующие тарифы на газ для населения остаются выгодными для поставщиков.

Так компания "Нафтогаз" получает прибыль от реализации газа собственной добычи даже при текущих ценах. Но сейчас идут обсуждения о необходимости привязать стоимость газа к волатильным европейским газовым индексам.

Важно! Рябцев говорит, что использование внутренних рыночных котировок и внедрение биржевых инструментов может предоставить возможность установить цену на газ для украинцев ниже 10 гривен/м³. А это значительно выгоднее европейских тарифов.

Что готовят по ценам на свет

Регулярные обстрелы энергетической инфраструктуры заставляют энергетиков выделять ресурсы на восстановление. А это значительно увеличивает расходы, которые покрываются:

за счет бюджетных средств;

кредитов, которые нужно будет погашать;

доходов от продажи электроэнергии потребителям.

В частности некоторые эксперты уверены, что переход на рыночные тарифы, аналогичные европейским, давно актуален. Это предусматривает отмену специальных обязательств для государственных компаний (таких, как "Энергоатом" и "Укргидроэнерго"), которые реализуют электроэнергию для населения по сниженным ценам.

Вместе с тем такой подход требует внедрения адресной помощи для социально уязвимых групп. Это связано с тем, что именно они могут столкнуться с трудностями при оплате новых тарифов.

Заметьте! Генний Рябцев отметил, что с экономической точки зрения, сохранять текущий уровень тарифов на длительный срок становится все сложнее. Поэтому уже с мая 2025 года возможно постепенное повышение тарифов.

