Почему произойдет перерасчет

Изменения коснутся услуг теплоснабжения и горячей воды, централизованного водоснабжения и водоотведения, а также управления бытовыми отходами, сообщает 24 Канал со ссылкой на Министерство восстановления Украины.

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Это предусмотрено новым постановлением Кабинета Министров Украины, инициированным Министерством восстановления, утверждающим порядок перерасчета в случаях, когда услуги не предоставляются в полном объеме или не соответствуют установленным стандартам.

За какие нарушения пересчитают стоимость коммуналки

Перерасчет стоимости коммунальных услуг будет осуществляться в случае отклонений от стандартов предоставления услуг.

К таким отклонениям относятся:

снижение температуры теплоносителя и горячей воды, несоответствие их давления на входе в дом;

снижение температуры воздуха в помещениях (если есть договор на обслуживание внутридомовых систем);

перерывы в предоставлении услуг, включая превышение сроков аварийно-восстановительных работ;

несоответствие качества горячей и холодной воды санитарным нормам;

нарушение требований по обращению с бытовыми отходами и несоблюдение графиков их вывоза.

Обратите внимание! Согласно новым правилам, исполнитель обязан провести перерасчет в течение месяца и выплатить штраф потребителю в размере, определенном законодательством.

Как получить компенсацию

Потребитель, который недоволен качеством предоставления коммунальных услуг, должен подать акт-претензию поставщику.

Исполнитель должен принять решение об удовлетворении требований. В таком случае перерасчет стоимости коммунальных услуг будет осуществлен в течение одного месяца с момента принятия этого решения.

Перерасчет производится, даже если у потребителя есть задолженность за соответствующую услугу.

Обратите внимание! Этот порядок не применяется на временно оккупированных территориях, территориях, где происходят или происходили боевые действия, а также на территориях, оккупированных Россией.