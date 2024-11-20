Кто имеет право на льготы из-за ЧАЭС в 2024 году

В частности государство несет ответственность за компенсацию вреда, нанесенного людям в результате катастрофы, об этом сообщает 24 канал со ссылкой на Ровенскую областную государственную администрацию.

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Компенсацию можно получить:

за вред здоровью или инвалидность граждан и их детей, пострадавших в результате аварии на электростанции;

из-за потери кормильца, если его смерть связана с Чернобыльской катастрофой;

за материальные потери, которые понесли граждане и их семьи в связи с трагедией на ЧАЭС.

Важно! Государство имеет обязательства по медицинскому осмотру, лечения и определения доз облучения участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС и пострадавших от последствий трагедии.

Какие коммунальные льготы могут получить пострадавшие от ЧАЭС

Людям, которые относятся к первой категории пострадавших, государство гарантирует такие компенсации и льготы:

50% скидка платы за пользование жильем, коммунальными услугами;

внеочередное обеспечение жилой площадью лиц, нуждающихся в улучшении жилищных условий;

одноразовая передача бесплатно в частную собственность занимаемых ими и их семьями квартир (домов) государственного и общественного жилищного фонда;

внеочередное вступление в жилищно-строительные (жилищные) кооперативы для тех, если получатель льготы нуждается в улучшении жилищных условий.

Какие еще льготы имеют люди, пострадавшие вследствие аварии на ЧАЭС

Первая категория пострадавших может получить медицинские льготы:

бесплатное приобретение лекарств по рецептам врачей;

бесплатное внеочередное зубопротезирование;

первоочередное обслуживание в лечебно-профилактических учреждениях и аптеках;

внеочередное ежегодное бесплатное обеспечение санаторно-курортными путевками путем предоставления ежегодной денежной помощи;

пользование при выходе на пенсию и смене места работы поликлиниками, к которым они были прикреплены во время работы;

ежегодное медицинское обслуживание, диспансеризация с привлечением необходимых специалистов, лечение в специализированных стационарах;

получение больничного листа на весь период лечения в санаториях и специализированных лечебных учреждениях с учетом времени проезда туда и обратно, с выплатой пособия по государственному социальному страхованию независимо от того, кем и за чей счет выдана путевка;

оплата больничных листов по временной нетрудоспособности лицам, которые являются участниками ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС.

Также чернобыльцам первой категории доступны льготы трудового формата:

преимущественное право оставления на работе при высвобождении работников в связи с изменениями в организации производства и труда, в том числе при ликвидации, реорганизации;

выплата пособия по временной нетрудоспособности в размере 100 процентов средней заработной платы независимо от страхового стажа;

выплата работающим лицам с инвалидностью пособия по временной нетрудоспособности до 4 месяцев подряд или до 5 месяцев в календарном году;

использование очередного отпуска в удобное для них время, а также получение дополнительного отпуска с сохранением заработной платы сроком 14 рабочих дней в год.

Кроме того, пострадавшим доступны транспортные виды льгот:

внеочередное бесплатное обеспечение автомобилем лиц с инвалидностью I и II группы независимо от наличия медицинских показаний;

бесплатное пользование всеми видами городского и пригородного транспорта на территории Украины при наличии удостоверения установленного образца;

бесплатный проезд один раз в год в любой пункт Украины и обратно автомобильным или воздушным, или железнодорожным, или водным транспортом с правом первоочередного приобретения билетов.

Обратите внимание! Полный перечень льгот для лиц, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы указано в ст. 20, 21, 22, 24 Закона Украины "О статусе и социальной защите граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы".