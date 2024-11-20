Хто має право на пільги через ЧАЕС у 2024 році

Зокрема держава несе відповідальність за компенсацію шкоди, що були завдана людям внаслідок катастрофи, про це повідомляє 24 канал з посилання на Рівненську обласну державну адміністрацію.

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Компенсацію можна отримати:

за шкоду здоров'ю або інвалідність громадян та їх дітей, які постраждали внаслідок аварії на електростанції;

через втрату годувальника, якщо його смерть пов’язана з Чорнобильською катастрофою;

за матеріальні втрати, яких зазнали громадяни та їх родини у зв’язку з трагедією на ЧАЕС.

Важливо! Держава має зобов’язання щодо медичного огляду, лікування і визначення доз опромінення учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та потерпілих від наслідків трагедії.

Які комунальні пільги можуть отримати постраждалі від ЧАЕС

Людям, які належать до першої категорії постраждалих, держава гарантує такі компенсації та пільги:

50% знижка плати за користування житлом, комунальними послугами;

позачергове забезпечення жилою площею осіб, які потребують поліпшення житлових умов;

одноразова передача безплатно в приватну власність займаних ними та їх родинами квартир (будинків) державного та громадського житлового фонду;

позачерговий вступ до житлово-будівельних (житлових) кооперативів для тих, якщо отримувач пільги потребує поліпшення житлових умов.

Які ще пільги мають люди, що постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС

Перша категорія постраждалих може отримати медичні пільги:

безоплатне придбання ліків за рецептами лікарів;

безоплатне позачергове зубопротезування;

першочергове обслуговування у лікувально-профілактичних закладах та аптеках;

позачергове щорічне безплатне забезпечення санаторно-курортними путівками шляхом надання щорічної грошової допомоги;

користування при виході на пенсію та зміні місця роботи поліклініками, до яких вони були прикріплені під час роботи;

щорічне медичне обслуговування, диспансеризація із залученням необхідних спеціалістів, лікування в спеціалізованих стаціонарах;

одержання лікарняного листка на весь період лікування в санаторіях і спеціалізованих лікувальних закладах з урахуванням часу проїзду туди й назад, з виплатою допомоги по державному соціальному страхуванню незалежно від того, ким і за чий рахунок видано путівку;

оплата лікарняних листків по тимчасовій непрацездатності особам, які є учасниками ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС.

Також чорнобильцям першої категорії доступні пільги трудового формату:

переважне право залишення на роботі при вивільненні працівників у зв’язку із змінами в організації виробництва і праці, в тому числі при ліквідації, реорганізації;

виплата допомоги по тимчасовій непрацездатності в розмірі 100 процентів середньої заробітної плати незалежно від страхового стажу;

виплата працюючим особам з інвалідністю допомоги по тимчасовій непрацездатності до 4 місяців підряд або до 5 місяців у календарному році;

використання чергової відпустки у зручний для них час, а також отримання додаткової відпустки із збереженням заробітної плати строком 14 робочих днів на рік.

Крім того, постраждалим доступні транспортні види пільг:

позачергове безоплатне забезпечення автомобілем осіб з інвалідністю I та ІІ групи незалежно від наявності медичних показань;

безплатне користування всіма видами міського та приміського транспорту на території України за наявності посвідчення встановленого зразка;

безплатний проїзд один раз на рік до будь-якого пункту України і назад автомобільним або повітряним, або залізничним, або водним транспортом з правом першочергового придбання квитків.

Зверніть увагу! Повний перелік пільг для осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи зазначено в ст. 20, 21, 22, 24 Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи".