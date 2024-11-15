Хто отримає доплату

Доплата призначається непрацюючим пенсіонерам, які постійно проживають у зоні відчуження, повідомляє 24 Канал з посиланням на ВРУ.

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Головна умова – проживання або робота на цих територіях станом на 26 квітня 1986 року або в період із 26 квітня 1986 року до 1 січня 1993 року.

Зауважте! Розмір доплати для таких осіб становитиме 2 361 гривню.

Кому виплату не нададуть

Особам, які після аварії на Чорнобильській АЕС 26 квітня 1986 року виїхали за межі зон відселення та пізніше повернулися або зареєструвалися для постійного проживання в цих зонах, доплата за проживання не надається.

Виплату припиняють, якщо особа залишає зону відселення та реєструє місце проживання за її межами. Ця інформація перевіряється через Єдиний державний демографічний реєстр та інші державні реєстри.

Зауважте! Для контролю та коректного нарахування виплат Пенсійний фонд України має звіряти дані про постійне місце проживання одержувачів доплати з відповідними державними реєстрами. Це дозволяє своєчасно продовжувати або припиняти виплати.