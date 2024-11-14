Що відбуватиметься з місцевими бюджетами у 2025

Ресурс місцевих бюджетів у 2024 році сягає 285,1 мільярда гривень. У 2025 році – це значення має зрости до 327,7 мільярда гривень, повідомляє 24 Канал з посиланням на Мінфін.

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Завдяки чому зросте ресурс місцевих бюджетів:

у наступному році збільшаться надходження від податку на доходи фізичних осіб (ПДФО, у 2025 цей показник має сягнути – 268,7 мільярда гривень;

у місцеві бюджети надійде дотація збільшена на 31%, вона сягне – 37,5 мільярдів гривень;

базова дотація зросте на майже 15% і сягне 24,2 мільярда гривень.

Субвенція для компенсації тарифних різниць також передбачена, її очікуваний розмір – 12,2 мільярда гривень.

Зверніть увагу! У проєкті держбюджету передбачено гроші для компенсації за житло, що було пошкоджене чи знищене через бойові дії. Загальна сума – 4 мільярди гривень.