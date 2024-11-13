Чим загрожує відкриття карти "Національного кешбеку"

Відкриваючи карту “Національний кешбек”, українці погоджуються на розкриття банківської таємниці щодо всіх поточних рахунків, а також на аналіз своїх платіжних операцій. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на “Слово і діло”.

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А саме підписуючи договір на відкриття карти “Національний кешбек”, клієнт дає персональну згоду на:

аналіз платіжних операцій за рахунками, відкритими в банку;

розкриття інформації, що є банківською таємницею, щодо платіжних операцій по всіх діючих поточних рахунках.

Зверніть увагу! Рахунок не можна використовувати для операцій, пов'язаних з підприємницькою або незалежною професійною діяльністю. У разі зміни повноважень особи, яка має право розпоряджатися рахунком, клієнт зобов'язаний негайно повідомити про це банк письмово.

Втім, у Міністерстві економіки не вважають порушенням банківської таємниці вимогу надання доступу до транзакцій для нарахування кешбеку.

Тут немає розкриття банківської таємниці. Тобто людина погоджується з тим, що вона передає цю інформацію для нарахування кешбеку. Немає ніяких підстав вважати, що ця інформація буде використана для якихось інших потреб, аніж нарахування кешбеку,

– сказала заступниця міністра економіки Надія Бігун.

Вона додала, що держава не має на меті змусити споживачів ділитися будь-якою інформацією через цю програму. Це було б занадто складно, з огляду на те, що у держави є інші далекосяжні плани.