Чем грозит открытие карты "Национального кэшбэка"

Открывая карту “Национальный кэшбек”, украинцы соглашаются на раскрытие банковской тайны относительно всех текущих счетов, а также на анализ своих платежных операций. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на “Слово и дело”.

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А именно подписывая договор на открытие карты “Национальный кэшбек”, клиент дает персональное согласие на:

анализ платежных операций по счетам, открытыми в банке;

раскрытие информации, что является банковской тайной, относительно платежных операций по всем действующим текущим счетам.

Обратите внимание! Счет нельзя использовать для операций, связанных с предпринимательской или независимой профессиональной деятельностью. В случае изменения полномочий лица, которое имеет право распоряжаться счетом, клиент обязан немедленно сообщить об этом банк письменно.

В Министерстве экономики не считают нарушением банковской тайны требование предоставления доступа к транзакциям для начисления кэшбека.

Здесь нет раскрытия банковской тайны. То есть человек соглашается с тем, что он передает эту информацию для начисления кэшбэка. Нет никаких оснований считать, что эта информация будет использована для каких-то других нужд, чем начисление кэшбека,

– сказала заместитель министра экономики Надежда Бегун.

Она добавила, что государство не имеет целью заставить потребителей делиться любой информацией через эту программу. Это было бы слишком сложно, учитывая то, что у государства есть другие далеко идущие планы.